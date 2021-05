Mišmaš Zrimšek rekordno na diamantni ligi v Dohi, Šutejeva četrta

Šutejeva je s 4,74 m le za centimeter zgrešila svoj slovenski rekord 4,75 m, ki ga je postavila 5. julija lani v Ljubljani. Mišmaš Zrimšek pa je imela prav tako v lasti prejšnji rekord države, 9:20,68 je dosegla 13. septembra lani v Berlinu. V skoku s palico je presenetljivo zmagala AmeričankaKatie Nagoette z izidom sezone na svetu. Preskočila je 4,84 m, kolikor je zmogla tudi aktualna dvoranska svetovna prvakinja Američanka Sandi Morris, srebrna na prejšnjih olimpijskih igrah in zadnjih dveh SP na prostem. Šutejeva je sicer slabo začela nastop, na 4,35 m je lestvico preskočila šele tretjič in bila na robu izpada. Na 4,50 je bila uspešna drugič in že začela stopnjevati ritem. Nato je 4,64 in 4,74 zmogla v prvih poskusih. Šutejeva je tedaj in nato tudi na koncu četrto mesto delila z Grkinjo Katerina Stefanidi, ki bo v Toku branila olimpijsko zlato.