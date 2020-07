Mišmaš Zrimšek rekordno s šestim izidom sezone na svetu na DP v Celju

Mozirjanka Maja Mihalinec (Mass) je sobotnima zmagama na 100 m in v štafeti 4 X 100 m dodala prvo mesto še na 200 m z dobrim časom 23,41 sekunde. Ljubljančanka Tina Šutej(Kladivar) je v skoku s palico preskočila 4,50 m.

Evropski prvak za mlajše članeKristjan Čeh (Ptuj) je z 62,37 m v metu diska zaostal za svojimi letošnjimi najboljšimi dosežki, tudi 16-letni Sandro Jeršin Tomassini (Mass) z 2,12 m v skoku v višino ni bil zadovoljen. Konec prejšnjega tedna je v Novem mestu osebni rekord popravil na 2,22 m in izboljšal mladinske slovenske rekorde.

Mišmaševa zadovoljna

"Zelo sem zadovoljna, postavila sem si cilj 70 sekund na posamezni krog. Toliko sem tekla in dosegla tudi želeni končni čas. Komaj čakam, da bom tekla še na 3000 m zapreke. V moji disciplini bom nastopila 13. septembra v Berlinu, to bom moj glavni naslednji cilj. Upam še na nekaj močnih mednarodnih tekem, še prej pa bom imela po DP dva tedna aktivnega počitka," je bila vesela Mišmaševa, prvo ime DP.

Grosupeljčanka je 16. julija v slovenski prestolnici dosegla drugi izid vseh časov na 2000 m zapreke. V knežjem mestu je dosegla nov izvrsten izid. Na poti do rekorda sta ji pomagali partnerica na treningih in mladinska evropska prvakinja Klara Lukan, ki je bila druga z 9:05,95, ter za začetku Veronika Saedk, ki je potem odstopila.

"Tekla sem najhitreje letos in sem zelo zadovoljna, tudi med tekom sem imela prvič letos občutek lahkotnosti, na koncu pa mi manjka hitrostna vzdržljivost in se mi je potem porušil ritem, pa še pet tekov sem imela v dveh dnevih in to sem čutila danes," je dejala Mihalinčeva. Za njo je bila druga Anita Horvat (23,66), prvakinja na 400 m ter članica zmagovite štafete Velenja na 4 X 400 m. Na pol stadionskega kroga med atleti je v odsotnosti Luke Janežiča, ta je pritekel prvo mesto na 4 X 400 m celjski štafeti, in Nicka Kočevarja zmagal Jan Grkman (Kamnik 21,15).

"Zadovoljen sem z naslovom prvaka. Na DP sem prišel po seriji težkih treningov. Sedaj me čakajo tekme v tujini, nekatere bodo, druge pač ne. Nastopil pa bom tudi na vseh naslednjih tekmah pri nas. Malo sem se izpraznil po tekmi v Mariboru, tam sem imel najboljšo tekmo v karieri, dva meta čez 68 m, ampak dosegel sem izvrsten izid," je povedal Čeh.