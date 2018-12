Missy Franklin pri vsega 23 letih dokončno 'slekla' kopalke

"Gre za eno najtežjih odločitev v mojem življenju. Pripravljena sem na življenje brez bolečin in napornih treningov, pred menoj pa so novi izzivi. V prvi vrsti se želim poročiti in nekega dne postati mati," je med drugim v pismu,ki ga je objavila ameriška medijska hiša ESPN, zapisala Franklinova.

Ameriška plavalka je v polnem sijaju zablestela na poletnih olimpijskih igrah v Londonu 2012, ko je osvojila štiri zlate in eno bronasto kolajno, v Riu de Janeiru štiri leta kasneje pa je osvojila še eno odličje najbolj žlahtnega leska. Na svetovnih prvenstvih je osvojila enajst zlatih, dve srebrni in tri bronaste kolajne.