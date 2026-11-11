Mlada jahačica umrla po padcu s konja

Potem ko je zgolj 400 metrov od cilja padla s svojega konja Marnooja, so 22-letno Izzy Neale s helikopterjem odpeljali v bližnjo bolnišnico. Tam se je dva dneva borila za življenje, naposled pa tragično podlegla poškodbam. Tudi njenega konja so uspavali zaradi resne poškodbe, ki jo je utrpel med padcem.

"Z globoko žalostjo in strtimi srci sporočamo, da nas je zapustila naša ljubljena Izzy. Obkrožali so jo njeni najbližji družinski člani in prijatelji. Iskreno smo hvaležni za vso ljubezen, prijaznost in podporo, ki so ju Izzy in naši družini izkazali njeni prijatelji, dirkaška skupnost ter vsi, ki so nam stali ob strani v tem srce parajočem obdobju," je v sporočilu za javnost zapisala njena družina.