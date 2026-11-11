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Mlada jahačica umrla po padcu s konja

Sydney, 11. 11. 2026 08.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Izzy Neale je preminula po padcu s konja 400 metrov pred ciljem

Družina 22-letne avstralske jahačice Izzy Neale je potrdila, da je umrla po padcu s svojega konja na dirki.

Potem ko je zgolj 400 metrov od cilja padla s svojega konja Marnooja, so 22-letno Izzy Neale s helikopterjem odpeljali v bližnjo bolnišnico. Tam se je dva dneva borila za življenje, naposled pa tragično podlegla poškodbam. Tudi njenega konja so uspavali zaradi resne poškodbe, ki jo je utrpel med padcem.

"Z globoko žalostjo in strtimi srci sporočamo, da nas je zapustila naša ljubljena Izzy. Obkrožali so jo njeni najbližji družinski člani in prijatelji. Iskreno smo hvaležni za vso ljubezen, prijaznost in podporo, ki so ju Izzy in naši družini izkazali njeni prijatelji, dirkaška skupnost ter vsi, ki so nam stali ob strani v tem srce parajočem obdobju," je v sporočilu za javnost zapisala njena družina.

Izzy Neale
Izzy Neale
FOTO: Profimedia

Po njenem padcu so dogodek in dirke na njem preklicali, še pred tem pa je padel tudi Diego Montes de Oca, ki pa je na srečo utrpel lažje poškodbe in je že zapustil bolnišnico.

"Izzy je jahala konje, še preden je shodila. Ljubezen do konj je bila njena vseživljenjska strast, ki je v zadnjih letih prerasla tudi v ljubezen do konjskih dirk," so opisali njeno pot.

"Z darovanjem organov bo Izzy drugim podarila priložnost za življenje, kar naši družini v teh težkih trenutkih prinaša vsaj nekaj tolažbe ob tej uničujoči izgubi," so še potrdili.

Razlagalnik

Konjske dirke spadajo med najstarejše športne panoge na svetu, saj so priljubljene že od časa starodavnih civilizacij, kot sta bili antična Grčija in Rimski imperij. V sodobnem času so se razvile v izjemno strukturirano industrijo z različnimi disciplinami, med katerimi so najbolj znane galopske dirke, dirke s kolesarskimi sulkami in tekme sovražnih kasačev.

Darovanje organov je medicinski postopek, pri katerem se zdravi organi in tkiva umrle ali živeče osebe kirurško odstranijo in presadijo bolnikom, ki nujno potrebujejo zdravljenje za rešitev življenja. To je eden največjih dosežkov sodobne medicine, saj lahko en sam darovalec reši več življenj in drastično izboljša kakovost bivanja številnih prejemnikov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Izzy Neale

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