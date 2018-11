Mlada nemška dirkačica prestala 11-urno operacijo hrbtenice

Posnetki strahovite nesreče so v nedeljo obkrožili svet: dirkalnik 17-letne nemške voznice Sophie Flörsch je, potem ko je pri veliki hitr ostni zapeljala na robnik na ulični stezi, obrnilo in dvignilo v zrak. Formula je preletela zaščitno ogrado in se z zgornjim delom, kjer je dirkačeva glava, zaletela v kovinsko konstrukcijo, postavljeno ob zavoju, potem pa padla na tla. Tekmovalko so po nesreči odpeljali v bolnišnico. Bila je pri zavesti, pozneje se je že zahvalila za številne dobre želj e, ki jih je dobila na druž benih omrežjih, in dodala, da mirn o čaka na operacijo.

Njen oče Alexander Flörsch , ki hčerko spremlja v bolnišnici, je pojasnil, da je operacija trajala več ur in da je trenutno še vedno na intenzivni negi. Potrdil je, da ima mlada voznica zlomljeno sedmo vretence, na sreč o pa ni poškodovana hrbtenjača, zato upajo, da nesreča ne bo imela hujših posledic. Operirali so jo kar 11 ur, je zapisal Bild, po oceni zdravnikov je bil poseg uspe šen, trajal pa je tako dolgo, ker so se želeli izogniti tveganju.

V nesreči so bile poškodovane še štiri osebe. Japonskega dirkaškega tekmeca Shoja Tsuboija, dva fotografa in varnostnika ob stezi so prav tako odpeljali na pregled v bolnišnico, potem ko so utrpeli poškodbe obraza, glave in hrbta.

Macao velja za eno najzahtevnejših in najbolj nevarnih stez na svetu; v zadnjih letih so življenje v nesrečah na različnih avtomobilističnih in motociklističnih dirkah izgubili Britanec Daniel Hegarty (2017), Portugalec Luis Carreira in Phillip Yau iz Hongkonga (oba 2012). Nedeljsko nesrečo Flörscheve preiskuje krovna avtomobilistična zveza (Fia), za zdaj pa še ni znano, zakaj se je zgodila.