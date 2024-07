Mlade Krimovke blestele na Švedskem

Turnir Partille Cup, ki sicer poteka že od leta 1970, je znan kot srečanje mladih športnikov z vsega sveta, ki jih povezuje ljubezen do rokometa. Letos je v tekmovanju sodelovalo na tisoče igralcev iz 38 držav, kar je dalo tekmovanju poseben čar in mednarodno razsežnost.

Krimovke so na turnirju odigrale devet tekem. Z impresivnimi predstavami so prišle vse do polfinala, kjer so jih domačinke Sävehofa zaustavile z rezultatom 20:17. Kljub porazu so mlade Ljubljančanke pokazale izjemno borbenost in kakovostno igro, kar jim je prineslo končno 3. mesto.

Ta uspeh je izjemnega pomena za klub, ki je ponosen na svoje igralke in njihovo predanost športu. Dekleta pa s tem dosežkom niso promovirale le kluba, temveč tudi Slovenijo kot državo z bogato rokometno tradicijo in perspektivnimi mladimi talenti.