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Mlade krimovke pred težkim evropskim izzivom

Ljubljana, 18. 09. 2026 14.41 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ju.R STA
Krim - predstavitev pred novo sezono

Rokometašice Krima bodo v soboto ob 18. uri v dvorani Tivoli v tretjem krogu lige prvakinj gostile danski Esbjerg. Po uvodnih porazih mlado ekipo čaka nova zahtevna preizkušnja. Strateg krimovk Rasmus Poulsen proti favoriziranim Dankam pričakuje čim manj napak svojih varovank in dobro igro v obrambi.

Kot je na novinarski konferenci poudaril Rasmus Rygaard Poulsen, so z mlado ekipo zdaj skupaj deseti teden. "V nekaterih delih igre na uvodnih tekmah še nismo pokazali tistega, kar smo se dogovorili. Jutri pričakujem ekipno predstavo, ki bo bolj uravnotežena," je dejal Danec, ki ključ do enakovrednega boja s tekmicami vidi predvsem v čim manj napakah in dobri obrambi.

"Naš napad je zelo dober, gole lahko dajemo, pri čemer pa upamo na čim manj napak, saj bi nas te lahko drago stale. Če bo obramba delovala, se lahko kosamo z zelo dobro ekipo, ki prihaja v goste," je še dodal glavni trener krimovk.

Nina Zulić
Nina Zulić
FOTO: Damjan Žibert

Kapetanka Krima Nina Zulić pravi, da je po dveh evropskih porazih proti Bukarešti in Ferencvarosu led prebit in da lahko s soigralkami iz tekme v tekmo le napredujejo. "Čaka nas kakovostna ekipa, ampak mislim, da imamo to hitro igro, ki smo jo nekako držale 60 minut in s katero se lahko dobro kosamo z gostjami. Ključ bo tudi, da ne gremo v tekme z našimi izgubljenimi žogami, ter seveda dobra realizacija."

Krimovke bodo v Tivoliju nastopile pred domačimi navijači, zato si želijo čim večjo podporo s tribun. "Podpora nam pomeni ogromno, imaš nekako osmega igralca, ki ti da veter v hrbet. Želela pa bi si več gledalcev tudi s stališča, da je pritisk na tekmice večji. Igralke vsak dan trdo treniramo ravno zato, da prikažemo našo igro," je povedala kapetanka.

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Desnokrilna igralka Ema Marković, ki je uvodoma prikazala dve dobri predstavi, si želi pokazati trdo delo s treningov. "Jaz sem z začetkom sezone zelo zadovoljna, hvaležna in vesela sem, da sem dobila tudi jaz priložnost v ligi prvakinj, da se lahko izkažem in pokažem, zakaj smo punce trenirale. Potrudila se bom, da bom na igrišču maksimalno izkoristila vsako minuto in pomagala ekipi," je povedala 23-letnica.

Markovićeva ključ do uspeha vidi v čim manj tehničnih napakah in hitrem vračanju v obrambo. "Dobra komunikacija na igrišču, čvrstost v obrambi ter izkoriščanje priložnosti. Mislim, da nam bo to z ekipo tudi uspelo," je zaključila mlada rokometašica.

Deja Ivanović
Deja Ivanović
FOTO: Damjan Žibert

Pri Krimu poudarjajo, da je vloga favorita na strani danske ekipe. "Takoj po žrebu smo vedeli, da bodo uvodni štirje krogi lige prvakinj zelo težki, saj imamo na sporedu same kakovostne evropske zasedbe. Ta del sezone bo treba nekako preživeti, se ta čas učiti in rasti v igri, da lahko potem v naslednjem delu bolj računamo na točke," pa je pred tretjim evropskim izzivom pojasnila direktorica kluba Deja Ivanović.

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Krim rokomet Ema Marković Deja Ivanović Nina Zulić

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