Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Mlade, obetavne nove igralke in podaljšanja za novo sezono

Ljubljana, 23. 04. 2026 13.08 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
M.J.
Krim Mercator

RK Krim bo v novo sezono vstopil z jasno usmeritvijo: graditi mlado, perspektivno in konkurenčno ekipo za prihodnost. Temu sledijo tako premišljene okrepitve kot tudi podaljšanja sodelovanja z igralkami, ki že predstavljajo pomemben del Krimove zgodbe.

Žiga Novak ostaja na klopi Ljubljančank.
FOTO: Damjan Žibert

Več kot 30 let neprekinjenega nastopanja v EHF Ligi prvakinj potrjuje stabilnost in ambicijo kluba, ki želi tudi v prihodnje ostati del najboljše evropske druščine. Ob tem Krim še naprej predstavlja pomemben del jedra slovenske reprezentance, kar potrjuje kakovost dela in razvoj igralk v klubskem okolju.

Preberi še V prihodnji sezoni Krimovke po notah treh avstrijskih reprezntantk

Podoba ekipe za sezono 2026/27 sicer še ni povsem zaključena. Zasedbo bo okrepila še kakšna nova igralka, hkrati pa bodo priložnost dobile tudi posameznice iz lastne rokometne šole, s čimer klub nadaljuje jasno usmeritev v razvoj domačih talentov.

Nove igralke za sezono 2026/2027:
Alberte Kielstrup Madsen (Danska)
25-letna, 185 cm visoka desna zunanja danska levičarka v Ljubljano prihaja z izkušnjami iz danskega in romunskega prvenstva. Nastopala je za Odense, Nykobing ter nazadnje za Valceo, v EHF Ligi prvakinj pa se je v sezoni 2024/25 pomerila tudi proti Krimu. Z našim klubom je podpisala pogodbo do leta 2028. "Zelo sem vesela, da bom del Krima. Komaj čakam, da začnemo z delom in skupaj ustvarimo lepe zgodbe."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Andrea Barnjak (Avstrija)
Komaj 18-letna avstrijska reprezentantka, ki igra na zunanjem položaju, velja za zelo obetavno igralko. V Krim prihaja iz dunajskega kluba Hypo Niederösterreich, z reprezentanco do 17 let je skupaj z našo Philomeno Egger postala evropska prvakinja, izkušnje pa je že nabirala tudi na članskem svetovnem prvenstvu in v EHF European League. "Zelo sem vesela, da se pridružujem Krimu. Komaj čakam, da začutim atmosfero in spoznam ekipo ter navijače."

Tamara Mavsar je (bo) po sezoni končala kariero.
FOTO: Luka Kotnik

Eleonora Stanković (Avstrija)
23-letna avstrijska reprezentantka prihaja na položaj levega krila, kjer bo skupaj s Tinkaro Kogovšek tvorila mlad in udaren tandem. Pozornost je pritegnila z odličnimi predstavami na svetovnem prvenstvu, sicer pa se je razvijala pri Hypu Niederösterreich in nazadnje igrala za nemški Rödertal. "Zelo sem vesela, da bom v naslednjih sezonah del Krima. Zelo sem hvaležna za to priložnost. Se vidimo v Ljubljani!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podaljšanja pogodbe:
Lana Puncer (Slovenija)
Mlada krožna napadalka in slovenska reprezentantka bo tudi v prihodnje nosila Krimov dres. Lana Puncer s svojo energijo, borbenostjo in potencialom potrjuje usmeritev kluba v razvoj mladih igralk. "Vesela sem, da ostajam v Krimu. Komaj čakam nove izzive in priložnosti v EHF Ligi prvakinj. Gremo, Krim!"

Philomena Egger
FOTO: Damjan Žibert

Tinkara Kogovšek (Slovenija)
21-letna slovenska reprezentantka, ki igra na levem krilu, je v tej sezoni naredila korak naprej, debitirala v EHF Ligi prvakinj in dokazala, da je pomemben del naše prihodnosti na pomembno vlogo. "Vesela sem, da bom še naprej del Krimove družine. Se že veselim novih priložnosti in skupnih zmag. Gremo, Krim!"

Preberi še Slovo Tamare Mavsar z napako: Krimovke tudi na slovesu od Evrope nemočne

Liliane Mario (Angola)
21-letna in 183 cm visoka angolska reprezentantka in krožna napadalka Liliane Mario je že v svoji krstni sezoni pokazala svojo moč, kakovost in potencial. Skupaj z Lano Puncer bo tudi v prihodnje predstavljala glavno orožje na 6-metrski črti. Lili ima kljub mladosti veliko mednarodnih izkušenj, med drugim je nastopila na olimpijskih igrah v Parizu 2024 in svetovnem prvenstvu. "Srečna sem, da bom še naprej nosila dres Krima, trdo delala in pomagala ekipi, da doseže zastavljene cilje. Ajde, Krim!"

rokomet krim

Celjani ostrijo formo pred spektaklom proti Ohridu: po pokalnem naslovu še peta v nizu

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kala 09
23. 04. 2026 14.31
Še enkrat lahko imajo vsako leto 10 milijonov proračuna v klubu,dokler bo priimek Dolar ,rezultatov ne bo.
Odgovori
+1
1 0
SAKOSAKO
23. 04. 2026 14.08
Že nekaj časa so ambiciozni pa ni rezultatov!!!
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669