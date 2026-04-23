Mlade, obetavne nove igralke in podaljšanja za novo sezono

Žiga Novak ostaja na klopi Ljubljančank. FOTO: Damjan Žibert

Več kot 30 let neprekinjenega nastopanja v EHF Ligi prvakinj potrjuje stabilnost in ambicijo kluba, ki želi tudi v prihodnje ostati del najboljše evropske druščine. Ob tem Krim še naprej predstavlja pomemben del jedra slovenske reprezentance, kar potrjuje kakovost dela in razvoj igralk v klubskem okolju.

Podoba ekipe za sezono 2026/27 sicer še ni povsem zaključena. Zasedbo bo okrepila še kakšna nova igralka, hkrati pa bodo priložnost dobile tudi posameznice iz lastne rokometne šole, s čimer klub nadaljuje jasno usmeritev v razvoj domačih talentov. Nove igralke za sezono 2026/2027:

Alberte Kielstrup Madsen (Danska)

25-letna, 185 cm visoka desna zunanja danska levičarka v Ljubljano prihaja z izkušnjami iz danskega in romunskega prvenstva. Nastopala je za Odense, Nykobing ter nazadnje za Valceo, v EHF Ligi prvakinj pa se je v sezoni 2024/25 pomerila tudi proti Krimu. Z našim klubom je podpisala pogodbo do leta 2028. "Zelo sem vesela, da bom del Krima. Komaj čakam, da začnemo z delom in skupaj ustvarimo lepe zgodbe."

Andrea Barnjak (Avstrija)

Komaj 18-letna avstrijska reprezentantka, ki igra na zunanjem položaju, velja za zelo obetavno igralko. V Krim prihaja iz dunajskega kluba Hypo Niederösterreich, z reprezentanco do 17 let je skupaj z našo Philomeno Egger postala evropska prvakinja, izkušnje pa je že nabirala tudi na članskem svetovnem prvenstvu in v EHF European League. "Zelo sem vesela, da se pridružujem Krimu. Komaj čakam, da začutim atmosfero in spoznam ekipo ter navijače."

Tamara Mavsar je (bo) po sezoni končala kariero. FOTO: Luka Kotnik

Eleonora Stanković (Avstrija)

23-letna avstrijska reprezentantka prihaja na položaj levega krila, kjer bo skupaj s Tinkaro Kogovšek tvorila mlad in udaren tandem. Pozornost je pritegnila z odličnimi predstavami na svetovnem prvenstvu, sicer pa se je razvijala pri Hypu Niederösterreich in nazadnje igrala za nemški Rödertal. "Zelo sem vesela, da bom v naslednjih sezonah del Krima. Zelo sem hvaležna za to priložnost. Se vidimo v Ljubljani!"

Podaljšanja pogodbe:

Lana Puncer (Slovenija)

Mlada krožna napadalka in slovenska reprezentantka bo tudi v prihodnje nosila Krimov dres. Lana Puncer s svojo energijo, borbenostjo in potencialom potrjuje usmeritev kluba v razvoj mladih igralk. "Vesela sem, da ostajam v Krimu. Komaj čakam nove izzive in priložnosti v EHF Ligi prvakinj. Gremo, Krim!"

Philomena Egger FOTO: Damjan Žibert

Tinkara Kogovšek (Slovenija)

21-letna slovenska reprezentantka, ki igra na levem krilu, je v tej sezoni naredila korak naprej, debitirala v EHF Ligi prvakinj in dokazala, da je pomemben del naše prihodnosti na pomembno vlogo. "Vesela sem, da bom še naprej del Krimove družine. Se že veselim novih priložnosti in skupnih zmag. Gremo, Krim!"