Mlade odbojkarice in odbojkarji v finalu kvalifikacij za EP

Drugi tekmovalni dan v okviru kvalifikacij so sicer začeli naši fantje, ki so se po zmagi nad Slovaško s 3:0 tokrat pomerili s Hrvaško in se veselili zmage s 3:1. V prvem nizu so bili varovanci Iztoka Kšele boljši s 25:20, drugega so gostitelji dobili s 25:17, v tretjem pa so jim naši odbojkarji vrnili z enako mero. Tudi četrti niz je šel v roke našim kadetom, ki so tako potrdili prvo mesto v skupini in uvrstitev v polfinale.

V njem se je Slovenija srečala s favorizirano Češko, ki je v skupinskem delu tekmovanja nekoliko nepričakovano izgubila z Avstrijo. V prvem nizu so bili tekmeci boljši s 25:21, v drugem so se tesne zmage s 27:25 veselili naši odbojkarji, ki so nato prepričljivo, s 25:18, dobili še tretji niz. Tudi v četrtem so ves čas nadzorovali potek igre, vodili še s 24:18, nato pa se v napeti končnici veselili zmage s 25:23.

Naše odbojkarice so se po zmagah nad Avstrijo in Hrvaško izkazala s še eno dobro predstavo. V polfinalu kvalifikacij za EuroVolley do 16 let so bile s 3:0 prepričljivejše od Madžarske. Izbrana vrsta pod vodstvomŽive Cof se je v prvem nizu veselila zmage s 25:20, v drugem so naša dekleta tekmicam prepustila 21 točk, tretji niz pa so Slovenke dobile s 25:14.