To pa je podvig: mlade rokometašice predčasno v polfinale

Slovenke so drugi obračun v Klajpedi začele odločno in si že v samem začetku priigrale prednost s šestimi zadetki (1:7). Tekmice so se sicer v nadaljevanju približale na tri gole zaostanka, a borbene slovenske rokometašice so imele vse niti igre v svojih rokah in na odmor odšle s šestimi zadetki prednosti (8:14). Tudi v nadaljevanju se slika na igrišču ni bistveno spremenila in kljub temu, da je selektor Sebastjan Oblak ponudil priložnost prav vsem igralkam, so naša dekleta povedla že za +12 (16:28), Nika Ocepek pa je z golom za 18:29 postavila končni izid srečanja in prvo mesto v skupini ter vstopnico za polfinale prvenstva. Za igralko tekme je bila izbrana Tinkara Kogovšek. Pomočnica selektorja Ines Kaltak je za uradno spletno stran RZS po dvoboju povedala: "Zadali smo si cilj, da tekmo začnemo v polnem ritmu in ta ritem držimo vse do konca. Vsa dekleta so dala vse od sebe in upravičila vpoklic v reprezentanco. Tekmice so igrale zelo dolge napade in poskušale ubijati našo hitro igro, a naša dekleta so tudi ta del igre oddelala, kot smo se dogovorili, in si zasluženo zagotovila prvo mesto v skupini in posledično polfinalno vstopnico." Enako vesel podviga v Litvi je bil tudi prvi trener reprezentance Sebastjan Oblak.