Mlade rokometašice so si zagotovile elito

Slovenke so svoj niz neporaženosti iz skupinskega dela, kjer so slavile zmage nad Bosno in Hercegovino, Azerbajdžanom, Gruzijo in Litvo, nadaljevale tudi v polfinalu. Vstopnico za veliki finale so si priigrale z zmago nad Ferskimi otoki z 31:25. Na tekmi drugega polfinalnega para so bile uspešnejše Španke, kar je pomenilo, da se bo naša izbrana vrsta v finalu pomerila s tekmicami z Iberskega polotoka. Osvojeno prvo mesto na tekmovanju EHF Championship v Azerbajdžanu je pomenilo neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo.