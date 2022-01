Mlade Slovence v Poreču čakata Francija in Belgija

Vse skupaj pa je predpriprava za kvalifikacije v marcu, ko bodi naši mladinci lovili vozovnico za nastop na evropskem prvenstvu. "Na turnir v Poreč odhajamo s 14 igralci, glede na urnik in potek bo to že dobra priprava na kvalifikacije, ki nas čakajo marca," se je v izjavi za uradno spletno stran NZS na turnir ozrl selektor Andrej Dobovičnik. "V trenerskem štabu imamo ideje, kako dati skupaj in sestaviti četvorke. Tu so zbrani igralci, na katere računamo," nadaljuje Dobovičnik, ki je poudaril: "Potrebujemo tekme, v Poreču bomo v kratkem času dobili kar štiri, kar je super." Strokovni štab je že pripravil analizo prvega tekmeca, t.j. Francija, za ostalo pa bo čas v dneh, ki sledijo. Nenazadnje Slovenija turnir začenja 5.1. s Francozi, potem pa sledi dan premora in še tri tekme – Belgija, San Marino in Latvija. "Predvsem bo poudarek na naši igri, bo pa hkrati to tudi turnir, ko bo po eni strani pomemben rezultat, a bomo preizkusili še nekaj zadev," je povedal Dobovičnik.

Slovenija U19:

Žiga Kneževič Mrak (KMN Bronx Škofije), Aleksander Stanić (KMN Bronx Škofije), Tilen Cupin (KMN Bronx Škofije), Vid Kos (FC Litija), Nik Ambrožič (ŠD Extrem), Andraž Žlindra (ŠD Extrem), Žan Janež (FK Siliko), Jure Suban (FK Siliko), Aljaž Goznik (KMN Meteorplast), Rok Šnofl (KMN Meteorplast), Tilen Rajter (KMN Meteorplast), Alen Ruis (KMN Meteorplast), Gašper Trdin (ŠD Mlinše), Žiga Menard (ŠD Mlinše).

Igralci na čakanju:

Nejc Albreht (Futsal klub Dobrepolje), Toni Kovše (KMN Meteorplast), Davor Stanišič (KMN Bronx Škofije), Žiga Tkalčič (KMN Meteorplast).

Kvalifikacije in EP

Pred mladinci je pomembno leto 2022. Žreb kvalifikacij je Slovenijo uvrstil v skupino 3, njeni tekmeci pa bodo Madžarska, Francija in Srbija, ki bo tudi gostila kvalifikacijski turnir. V kvalifikacijah za EP U19 sodeluje 33 držav, Španija, aktualni prvak, pa je tja uvrščena neposredno, tekmovanje pa bo tudi prihodnjo jesen gostila med 3. in 10. septembrom 2022. Kvalifikacije bodo na sporedu v 2. polovici marca 2022.