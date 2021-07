Mlade Slovenke EP začenjajo proti favoriziranim Dankam

Slovenske rokometašice so se v sklepne priprave podale dva tedna pred prvenstvom, velik del treningov pa opravile tudi med klubsko sezono, ko so se na pripravah konec tedna dobivale enkrat mesečno. "Mislim, da smo na treningih uspeli realizirati svoje zamisli," pred začetkom tekmovanja za uradno spletno stran RZS zadovoljno pove selektor Gašper Kovač. Med sklepnimi pripravami je Kovač spisek igralk skrčil na 18 rokometašic, ki bodo tvorile reprezentanco na bližajočem se evropskem prvenstvu. Na seznam je uvrstil vratarke Saro Mežo, Kati Naveršnik in Karin Kuralt, krilne igralke Angelo Rudman, Niko Simšič, Amadejo Krajnc, Emo Markovič in Niko Hilj, zunanje igralke Tio Kralj, Aljo Borsan, Majo Kovačič, Erin Novak, Nino Kovšca, Nejo Polak in Tio Tomc ter krožne napadalke Tjašo Bukvič, Niko Dobnik in Tairo Nadarevič. Do sredinega večernega tehničnega sestanka bo selektor primoran določiti 16 igralk, ki bodo začele nastope, med samim tekmovanjem pa bo lahko opravil dve menjavi. Da so dekleta pred začetkom tekmovanja odlično razpoložena, pove Erin Novak, ki se je v zadnjem obdobju že spoznala tudi s člansko reprezentančno ravnjo. "Na treningih med sezono smo izpopolnjevale individualne tehnične elemente in se ekipno uigravale. Kemija v ekipi je vrhunska, s puncami se res super razumemo. Ves čas smo nasmejane in se zabavamo. Na treningih pa se spodbujamo in treniramo po najboljših zmožnostih," za spletno stran RZS pove slovenska kapetanka, ki igra na levem zunanjem položaju.

Reprezentanca bo sicer na evropskem prvenstvu nastopila precej oslabljena, saj v njej ne bo sedaj že standardne članske reprezentantke, krožne napadalke Valentine Klemenčič (operacija rame), zaradi poškodb pa ne bo tudi štirih levorokih igralk. "Poškodbe so pripeljale do tega, da smo ostale brez nekaj levorokih igralk, kar se bo poznalo predvsem na desni strani igrišča. Prav tako pa z nami ne bo Valentine Klemenčič, ki ima v ekipi pomembno vlogo. Ne glede na to se bomo morale znajti tudi brez njih in odigrati čim boljše," odločno doda Novakova. V času sklepnih priprav so mlade slovenske rokometašice odigrale dve pripravljalni tekmi, četudi so imele v načrtih odigrati še dve več, a sta ti odpadli zaradi okužbe s koronavirusom pri avstrijskih vrstnicah. Na prvem preizkusu so se tako pomerile s slovensko kadetsko reprezentanco, ki se prav tako pripravlja na evropsko prvenstvo – tekmo so mladinke dobile s 26:20 –, na drugi pa v petek odpravile Hrvatice s 26:25. V četrtek ob 19.30 v dvorani Golovec slovensko vrsto čaka prvi obračun na letošnjem evropskem prvenstvu. Nasproti ji bo stala Danska. "Danska je zelo kakovostna reprezentanca. Premore dve izvrstni zunanji igralki, ki se brez težav odločata za strele z devetih metrov ali še večje razdalje. Obenem ima tudi tehnično spretne igralke. Danke igrajo čvrsto obrambo in se poslužujejo hitrih nasprotnih napadov. Morali bomo biti dobro pripravljeni. Nikakor ne smemo pasti v ritem tekmic, pač pa igrati svojega," pred prvo tekmo prvenstva za spletno stran Zveze pravi Kovač in dodaja: "Na prvenstvu bomo osredotočali na vsako tekmo posebej, brez preskakovanja stopnic. Na vsakem preizkusu bomo nastopili z močno željo po zmagi. Vse tekmice spoštujemo, a se nobenih ne bojimo."