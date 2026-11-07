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'Mlade smo sprejeli, kot da so del nas že več let'

Ljubljana, 07. 11. 2026 06.00 pred 16 urami 2 min branja 2

Avtor:
M.J. T.V.
Slovenija - Črna Gora

Rokometaše Slovenije čaka druga tekma kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2028. V celjski dvorani Golovec se bodo udarili z Izraelci. Slovenska reprezentanca je zanimiva zmes zelo izkušenih in še "golobradih" rokometašev. A kemija je na najvišjem možnem nivoju in to se vidi tudi na parketu. Da je temu tako potrjujejo tudi naši rokometni izbranci.

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Izbrana vrsta Slovenije je na uvodnem kvalifikacijskem obračunu na Obali prikazala dva različna obraza. V prvem polčasu si je priigrala lepo prednost, v nadaljevanju pa je zaigrala bolj racionalno, a zadržala lep kapital v zadetkih. Proti Izraelu, ki je v 1. krogu ob porazu s 26:27 izredno namučil Češko, v slovenskem taboru pričakujejo težje delo.

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Na sobotnem preizkusu bodo v slovenski vrsti pogrešali prvega organizatorja igre Domna Makuca, ki so mu po trku s tekmecem na prvi kvalifikacijski tekmi rano morali oskrbeti s štirimi šivi. Manjkal bo še krožni napadalec Kristjan Horžen, ki je reprezentančni tabor po dogovoru s selektorjem zapustil zaradi bližajočega se družinskega dogodka. Močan adut Slovenije bo bržkone vratar Jože Baznik, ki je dobro delo že opravil na Bonifiki. "Pričakujemo še bolj zahtevno tekmo od tiste v Kopru. A vse bo odvisno od nas. Kakovost je na naši strani," je prepričan čuvaj slovenske mreže, ki je med bolj izkušenimi posamezniki čete Uroša Zormana

Slovenijo v Golovcu čaka težje delo kot proti BiH v Koppru.
Slovenijo v Golovcu čaka težje delo kot proti BiH v Koppru.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Imamo zmes bolj izkušenih igralcev ter tistih, ki si še utirajo pot v reprezentanco. Mislim, da smo odlična zmes mladosti in izkušenj. Mladi so odlično sprejeti v slačilnici, kot vedno pa na parketu odloča kakovost," je pred izraelskim obračunom v Golovcu še povedal Baznik. 

'Pobiranju žog po treningu se ne morem izogniti'

Da je v slovenskem taboru vlad pozitivna klima je potrdil tudi najmlajši član ekipe Aljuš Anžič, ki bi glede na mladost lahko igral še za kadete ... "Odlično sem se vklopil v ekipo, a hvala predvsem soigralcem da some tako lepo sprejeli. Seveda pa se ne morem izogniti nekaterim opravilom, ki pritičejo najmlajšemu v slačilnici. Ni mi težko, to je proces," je z nasmeškom povedal 18-letni Celjan.  

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Po zaključku prvega kvalifikacijskega ciklusa se bo reprezentanca znova zbrala takoj po novem letu, ko jo čakajo sklepne priprave za nastop za kasnejše svetovno prvenstvo. S kvalifikacijami bo nadaljevala v prvi polovici marca, zadnja kvalifikacijska obračuna z BiH in Izraelom pa bosta na sporedu maja.

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rokomet ep zorman slovenija izrael

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KOMENTARJI2

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Šumsko voče
07. 11. 2026 11.12
To tekmo je treba bojkotirat
Odgovori
0 0
borjac
07. 11. 2026 09.45
Gremo naprej Slovenija !!!!
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1 0
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