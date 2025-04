Mladega upa ameriškega nogometa našli mrtvega

Kyren Lacy je bil obsojen povzročitve prometne nesreče, do katere je prišlo decembra lani, v njej pa je življenje izgubil 78-letnik. Mladenič je takrat zbežal iz prizorišča tragedije, o slednji pa ni obvestil niti reševalne službe niti policije. Slab mesec po nesreči se je predal oblastem, bil zaprt in kasneje po plačilu 133.000 evrov visoke varščine izpuščen. V evidenci šerifovega urada županije Lafourche je navedeno, da je bil Lacy obtožen uboja iz malomarnosti, kaznivega dejanja pobega s smrtnim izidom in brezobzirnega upravljanja vozila. Velika porota naj bi v ponedeljek začela zasliševati dokaze v tej zadevi, a so Lacyja dva dni pred tem našli mrtvega.