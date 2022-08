Mladi kajakaši ekipni evropski prvaki v slalomu na divjih vodah

Na Vltavi ta teden poteka evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Prvi tekmovalni dan so bile na sporedu kvalifikacije in ekipne tekme kajakašic in kajakašev v kategorijah do 18 in do 23 let ter ekipne tekme.

Slednje so slovenskemu kajakaštvu prinesle novo odličje. Mladi kajakaši Žiga Lin Hočevar, Atej Zobec Urbančič in Rene Jeklin so se veselili naslova mladinskih ekipnih evropskih prvakov. Na zelo zahtevni progi, kjer so vse ekipe delale napake, so prikazali najboljšo vožnjo izmed vseh na startu in zmagali z več kot dvanajstimi sekundami prednosti pred Nemci. Bron so osvojili Italijani, ki so zaostali za skoraj sedemnajst sekund.