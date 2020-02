Mladi nogometaši v futsalu navdušili proti reprezentanci ZDA

"Za nami je zelo dober nastop. Pohvaliti moramo našo vrsto, ki se je dobro zoperstavila članski vrsti Amerike, ki je v zadnjem času naredil velik napredek v svoji igri," je za uradno spletno stran krovne Zveze uvodoma pohvalil svoje varovance selektor Damir Pertič. "Predvsem sem si želel, da bi na tekmi pokazali čim več tega, kar smo delali na zadnjih dveh treningih in pripravah v Mariboru. Zanimala me je reakcija v obrambi, zelo sem zadovoljen, prejeli smo le dva gola od članske ekipe. V napadu smo si ustvarili številne prilike, nam pa je v zaključku zmanjkalo izkušenj. A ne pozabimo, gre za igralce letnikov 2000 in 2001. S to ekipo smo bili enakovreden, v določeni fazi tekme pa celo boljši nasprotnik," je nadaljeval Pertič, ki želi, da za jutrišnjo tekmo osveži ekipo, minute pa da tudi tistim, ki niso igrali danes. "Najraje bi videl, da ti igralci ponovijo današnjo tekmo in pridemo morda celo do zmage. Ti fantje si to z odnosom, korektnostjo in delavnostjo tudi zaslužijo," je za uradno spletno stran futsal.siše dejal Pertič, ki na tej akciji nima peterice standardnih igralcev.

Tekmo si je ogledal tudi Vlado Močnik, član izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije in tehnični koordinator futsal reprezentanc.



Izid:

Slovenija U21 – ZDA 2:2 (1:1)

Gajser 2., Mohorič 40.; Pondeca 6., 39.