Mladi rokometaši iz Ivančne Gorice neporaženi do naslova prvakov

Med velikonočnimi prazniki je v Pragi potekal eden izmed največjih rokometnih turnirjev za mlade, na katerem je sodelovalo 685 ekip iz 23 držav. V štirih tekmovalnih dneh pa so se pomerile tudi tri ekipe Rokometnega kluba SVIŠ iz Ivančne Gorice.

V kategoriji mlajših dečkov letnik 2011/2012 so med 91 ekipami izstopali predvsem mladi rokometaši SVIŠ-a. Neporaženi so bili v vseh 11 tekmah, s čimer so si prislužili naslov prvakov, pokal ter zlate medalje.

Dva igralca ekipe mlajših dečkov SVIŠ Miha Škoberne in Taj Strmole Skok sta se z 59 oz. 51 doseženimi zadetki uvrstila tudi med prvih deset strelcev te kategorije. Z vsaj enim zadetkom pa so k uspehu pripomogli tudi ostali igralci ter tudi vratarji, "ki so na trenutke nasprotniku povsem zaklenili vrata", poudarjajo.