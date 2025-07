Mladi rokometaši premagali Norvežane za sedmo mesto

Slovenska moška rokometna reprezentanca do 21 let je svetovno prvenstvo na Poljskem končala na sedmem mestu. Na zadnji tekmi za razvrstitev je s 24:23 zmagala proti Norveški. Z 20 obrambami se je izkazal vratar Mark Šalamon, devet golov je dosegel Vanja Dragić.

Slovenija U21 FOTO: IHF icon-expand

Izbranci Klemna Luzarja so z zmago v 13. nastopu med svetovno elito dosegli četrto najboljšo uvrstitev. Slovenija je bila boljša le v letih 2003 in 2009, ko je osvojila bronasto kolajno, leta 2019 pa je bila šesta. Mlada slovenska ekipa je kot 15. uvrščena reprezentanca lanskega evropskega prvenstva na osmih obračunih na Poljskem dosegla pet zmag, neodločen izid in dva poraza, a tudi v slednjih ni bila nadigrana. Štiri zmage in en neodločen izid so vpisali do začetka končnice. V skupinskem delu so v Plocku ugnali Urugvajce s 37:21 in Poljake z 31:21, z Norvežani pa remizirali 33:33. V drugem delu tekmovanja, ki je prav tako potekal v Plocku, so nato najprej premagali Avstrijce z 28:27, nato pa še Madžare s 37:31.

Po selitvi v Sosnowiec so odločilne boje za najvišja mesta začeli z dvema porazoma. V četrtfinalu so v četrtek pozno zvečer s 33:35 morali priznati premoč Ferskim otokom, manj kot 24 ur kasneje pa na tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta še Egiptu (30:33). V dnevu premora so nabrali moči in proti do prvenstva favoriziranim Skandinavcem za slovo po zasuku dosegli nov uspeh.

"Tekma proti Norveški je bila zelo zahtevna, saj gre za kakovostnega tekmeca, ki zna kaznovati vsako napako. Kljub dvema zaporednima porazoma smo pokazali ekipni duh in k tekmi pristopili kot da gre za finale. Čestitam celi ekipi za borbenost in osvojeno sedmo mesto, navijačem pa se zahvaljujem za podporo skozi celotno prvenstvo," je po tekmi dejal danes med vratnicami zelo razpoloženi Mark Šalamon, prvo ime slovenske reprezentance. Zbral je 20 obramb iz 43 strelov in bil zasluženo izbran za igralca tekme. Devet golov je dosegel Vanja Dragić, po štiri pa sta dodala Aljuš Anžič in Luka Muhić.