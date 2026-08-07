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Slovenska reprezentanca do 18 let po zmagi nad Dansko v finalu EP

Beograd, 07. 08. 2026 21.16 pred dvema dnevoma 1 min branja 8

Avtor:
R.S. STA
Rokomet

Slovenski rokometaši bodo na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji igrali za zlato kolajno. Izbranci Marka Šibile so v polfinalu v Beogradu premagali danske vrstnike s 26:17 (11:10). V finalu se bodo v nedeljo pomerili z Nemci. Nemčija je v prvem polfinalu z 32:27 (10:11) ugnala Španijo.

Slovenski upi so imeli že v prvem polčasu rahlo pobudo, vodili največ za tri zadetke, na odmor pa nesli gol prednosti. Po desetih minutah nadaljevanja so tekmecem spet pobegnili za tri, osem minut pozneje pa so prednost podvojili (22:16). Ko so v 52. minuti zadeli za sedem golov prednosti, je bil finalist dokončno znan. Največja prednost je znašala končnih devet golov.

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Luka Kresal je za slovensko vrsto dosegel pet golov, Omar Ajšić, Tjaš Erčulj in Maks Ilc so zadeli po štirikrat, Gal Rapotec, Jaka Podvršič in Nik Sovič po dvakrat, Patrik Murko, Žan Kovač in Matic Aljančič pa po enkrat.

Statistika tekme med Norveško in Slovenijo.
Statistika tekme med Norveško in Slovenijo.
FOTO: Sofascore.com

Slovenski upi so na tem EP še neporaženi. V prvem delu so v skupini ugnali Severno Makedonijo, Švedsko in Francijo, v glavnem delu pa še Nemčijo in Srbijo. V četrtfinalu so bili boljši od Madžarov.

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
07. 08. 2026 21.55
Kako lepo, mladi upi v športu zmagujejo. Starci, spokajte s politike! Zastrupljate narod! Naj se še tukaj izkažejo mladi in ne da imajo možnost samo v športu.
Odgovori
+2
4 2
Arguss
07. 08. 2026 21.46
Pohvalno.Če pa hočeš pa do medalje na velikih tekmovanjih moraš pa iti tudi malo po poti Argentine drgač ne bo nič množica hitro pozabi.A v zgodovino gredo le rezultati.Tudi božja roka. itd......
Odgovori
-1
1 2
graben
07. 08. 2026 21.38
fantazija Jeb... politiko
Odgovori
+2
3 1
StAnalitik
07. 08. 2026 21.36
NOGOMETAŠI =0
Odgovori
+0
1 1
titomeni
07. 08. 2026 21.33
Noro kak podmladek imamo v sportu.. me zanima kaj bo potem pri clanih
Odgovori
+3
4 1
ReAnDa
07. 08. 2026 21.32
Lepo. Vztrajajte.
Odgovori
+4
4 0
Slovenska pomlad
07. 08. 2026 21.32
Ma to je top,bravo!
Odgovori
+6
6 0
korcula1
07. 08. 2026 21.32
Bravo fantje
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+5
5 0
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