Slovenska reprezentanca do 18 let po zmagi nad Dansko v finalu EP

Slovenski upi so imeli že v prvem polčasu rahlo pobudo, vodili največ za tri zadetke, na odmor pa nesli gol prednosti. Po desetih minutah nadaljevanja so tekmecem spet pobegnili za tri, osem minut pozneje pa so prednost podvojili (22:16). Ko so v 52. minuti zadeli za sedem golov prednosti, je bil finalist dokončno znan. Največja prednost je znašala končnih devet golov.