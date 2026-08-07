Slovenska reprezentanca do 18 let po zmagi nad Dansko v finalu EP

Slovenski upi so imeli že v prvem polčasu rahlo pobudo, vodili največ za tri zadetke, na odmor pa nesli gol prednosti. Po desetih minutah nadaljevanja so tekmecem spet pobegnili za tri, osem minut pozneje pa so prednost podvojili (22:16). Ko so v 52. minuti zadeli za sedem golov prednosti, je bil finalist dokončno znan. Največja prednost je znašala končnih devet golov.
Luka Kresal je za slovensko vrsto dosegel pet golov, Omar Ajšić, Tjaš Erčulj in Maks Ilc so zadeli po štirikrat, Gal Rapotec, Jaka Podvršič in Nik Sovič po dvakrat, Patrik Murko, Žan Kovač in Matic Aljančič pa po enkrat.
Slovenski upi so na tem EP še neporaženi. V prvem delu so v skupini ugnali Severno Makedonijo, Švedsko in Francijo, v glavnem delu pa še Nemčijo in Srbijo. V četrtfinalu so bili boljši od Madžarov.
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