Mladi rokometaši Velenja spoznali svojega idola Karabatića

Rokometni zvezdnik Nikola Karabatić se je te dni mudil v Sloveniji, ob tej priložnosti pa je trikratni dobitnik nagrade za najboljšega rokometaša na svetu obiskal tudi trening mladinskih selekcij rokometnega kluba Velenje. Štiriintridesetletni francoski reprezentant in člana francoskega Paris Saint-Germaina je mlade velenjske rokometne upe presenetil med fotografiranjem za klubsko stran.

"Ko jih gledam, si predstavljam sebe v njihovih letih, saj sem bil tudi sam čisto navdušen, če sem srečal kakšnega svojega vzornika ... To mi je dalo še dodatno motivacijo za trening in doseganje zastavljenih ciljev,"je v izjavi potrdil tudi štirikratni svetovni ter dvakratni olimpijski in evropski prvak, ki je poudaril pomen vloge vzornikov pri razvoju mladih športnikov.

Več pa v prispevku naše Milene Novak.