Mladi rokometaši z vozovnico za SP

Mladi slovenski rokometni upi so slabo začeli nastope prvenstvu stare celine, saj so v prvem delu morali priznati premoč vsem trem tekmecem - Norveška je bila boljša z 31:30, Srbija s 30:25, Danska pa s 36:29. V drugem delu se je Slovencem proti Francozom večino tekme nasmihal prvi par točk, a se je ta končala s 25:25, na odločilni tekmi za uvrstitev med elitno dvanajsterico, ki potuje na svetovno prvenstvo, pa so Ferske otoke odpravili z 32:23. V boju za končno 12. mesto so v petek po strelih s sedmih metrov morali priznati premoč Islandcem, ki so med tekmo vodili tudi že s šestimi zadetki naskoka. Nesrečen poraz jih je še toliko bolj vzpodbudil, da so na zadnji tekmi v zadnjih minutah dokončno strli odpor trdoživih tekmecev.

Vse do zaključka 55. minute je bila tekma izredno izenačena. Črnogorci so bili v prednosti večino časa, a si nobena izmed ekip ni priigrala več kot dva zadetka prednosti. S tremi zaporednimi zadetki za pobeg na 27:23 v 57. minuti so Slovenci ta "urok" prekinili, do zadnjega piska pa nato razliko uspešno zadržali.

V slovenski vrsti, ki je na tekmi nastopila zgolj s 13 rokometaši, je 11 zadetkov dosegel kapetan Nejc Hriberšek, sedem jih je dodal Malik Mlivić.

Izidam razvrstitev od 9.-11. mesta:

Slovenija - Črna gora 28:26 (11:12)

Slovenija: Marušič, Korošec 2, Nadarević, Hriberšek 11, Muhić 3, Marguč, Mesarec, Kompare 3, Šalamon, Šinigoj, Balažic, Ključanin 2, Mlivić 7.

Islandija - Slovenija 30:29 (14:9, 26:26)

Slovenija: Marušič, Zajc, Korošec, Nadarević, Hriberšek 7, Muhić, Marguč 11, Malović, Mesarec, Kompare 1, Šalamon, Šinigoj, Balažic 1, Begić Zbačnik, Ključanin, Mlivić 9.