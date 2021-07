Mladi rokometni upi želijo v evropski vrh

Slovenska izbrana vrsta se bo v sosednjem Varaždinu mudila med 12. in 22. avgustom, svojo pot do evropskega vrha pa bodo Slovenci začeli iskati v skupini A v družbi Islandije, Srbije in Italije. Izbranci selektorja Saše Praprotnika so se na izzive velikega tekmovanja na Rogli začeli pripravljati že minulo nedeljo. Vabilo na reprezentančni zbor so prejeli Luka Zupančič, Denis Strašek, Žan Rauh, Vid Kačičnik, Andraž Makuc, Nik Ćirović, Tarik Mlivić, Vid Miklavec, Lenart Klemenčič, Mitja Janc, Simon Vidmar, Jure Švalj, Vid Šebalj, Sandi Muminović, Leon Gregorič, Denis Škrinjar ter Blaž Fergola. V prvem tednu priprav se bodo fantje posvetili treningu ter uigravanju taktičnih zamisli, 27. in 29. julija pa jih že čakata prvi pripravljalni tekmi z reprezentanco Hrvaške. Zaključek priprav bodo slovenski reprezentanti preživeli v Ormožu, z dvodnevnim postankom v madžarskem Balatonboglarju, kjer se bodo z gostitelji 5. in 6. avgusta pomerili na dveh prijateljskih obračunih.

Glavni trener zasedbe, ki bo avgusta na Hrvaškem branila barve Slovenije, Saša Praprotnik, je za uradno spletno stran RZS komentiral trenutno stanje slovenskega moštva: "Vzdušje v reprezentančnem taboru je odlično, fantje se med seboj že dobro poznajo in so zelo delovni. Dobro treniramo, s poškodbami pa nimamo težav. Upam, da tako tudi ostane. V teh dneh na treningih največ poudarka dajemo taktiki, teden pred prvenstvom pa se bomo posvetili še pripravi na svoje prve tekmece, Islandce. Na prvih pripravljalnih dvobojih še ne bomo iskali končne podobe, na obračunih z Madžari pa bomo že skušali oblikovati svojo igro in podobo ekipe."