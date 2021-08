Mladi rokometaši EP začeli s prepričljivo zmago

Četa slovenskega selektorja Saše Praprotnika je dobro formo iz pripravljalnega obdobja prenesla na uvodni dvoboj evropskega prvenstva do 19 let. Na prvi tekmi turnirja na Hrvaškem si je 16 mladih rokometašev Slovenije priborilo zmago nad trdovratnimi Islandci s končnim rezultatom 26:22. Dve točki bosta slovenski zasedbi služili kot dodatna mera samozavesti, a tudi dobro rezultatsko izhodišče pred nadaljevanjem tekmovalnega dogajanja v skupini A. Reprezentanca Slovenije je v prvih 30 minutah tekme prikazala sijajno predstavo. Z moštveno in agresivno obrambo so Slovenci ohromili napad nordijskih rokometašev, ki so do odmora dosegli zgolj osem golov. Zasedba v belo-zeleni športni opravi jih je za hrbet islandskega vratarja pospravila 14. Med strelci je izstopal Mitja Janc, ki je v prvem polčasu, ob zgolj enem zgrešenem metu, zabeležil šest zadetkov. Kljub dobrim temeljem iz prvega dela tekme je bilo nadaljevanje obračuna za slovensko izbrano vrsto zahtevno, pot do zmage pa trnova. Islandci so strnili svoje vrste in po zadetku Kristoferja Jonassona v 48. minuti tudi izenačili. A slovenskega moštva jim ni uspelo dokončno zlomiti. Po konsolidiranju med minuto odmora je zasedba Slovenije znova stopila na plin in na koncu slavila zasluženo zmago s 26:22. Najboljši strelec tekme je bil Mitja Janc, ki je dvoboj sklenil z 10 zadetki. Simon Vidmar, Andraž Makuc in Leon Gregorič so zbrali po tri, Tarik Mlivić in Juš Rot pa po dva.

"Dobro smo se pripravili na Islandijo. Uspelo nam je prvenstvo začeti z zmago, kar je bil naš veliki cilj. Zahtevno je kar koli napovedati, a zagotovo gre za močno skupino. Na vsaki tekmo bomo morali biti pazljivi. Na prvenstvo smo se odpravili z dobro mero optimizma," za uradno spletno stran RZS pravi selektor slovenske izbrane vrste Saša Praprotnik. "Zelo sem zadovoljen s prvim polčasom. Brez težav smo prebili led, brez treme, ki je bila prisotna na pripravljalnih tekmah. V nadaljevanju smo padli v igri. Analizirali bomo razloge zanj, a če želimo poseči po dobrih rezultatih, se moramo takšnih padcev izogibati. Smo ekipa z močnim karakterjem. Dvignili smo se in uspešno rešili tekmo," je še dejal prvi trener Mladih Slovencev. "Dobro smo odprli tekmo, igrali moštveno in si ustvarili šest zadetkov prednosti. V drugem polčasu smo popustili, psihično padli, a se na koncu izvlekli in osvojili dve točki, kar je najpomembneje," je uvodno zmago pozdravil Leon Gregorič. Ob reprezentanci z dežele gejzirjev Slovencem družbo v skupini A delata še zasedbi Italije in Srbije, s katero se bo slovenska četa spopadla v petek.

Izbranci selektorja Praprotnika se bodo v boj za novi točki podali zgolj dobrih 24 ur po zadnjem zvoku sirene na tekmi proti Islandcem. V petek, ob 16.30, se bodo na parketu varaždinske arene pomerili z reprezentanco Italije, z zmago proti zahodnim sosedom pa bi si že lahko zagotovili napredovanje iz skupine A v boje za najvišja mesta.



Izid, Evropsko prvenstvo za fante do 19 let, Skupina A:

Islandija – Slovenija 22:26 (8:14)

Slovenija: Strašek, Mlivić 2, Škrinjar, Miklavec 1, Fergola, Janc 10, Rot 2, Čirović, Vidmar 3, Makuc 3, Gregorič 3, Zupančič, Klemenčič, Švalj, Kačičnik 1, Muminović 1.