Mladi Slovenci ugnali Francoze

Selektor Mile Simeunović je tekmo začel s četverico Max Vesel, Tod Ciuha, Tilen Gajser, Jeremy Bukovec, v nadaljevanju pa s kvartetom Timotej Debeljak, Uroš Đurić, Patrick Osredkar, Vanč Florjančič. Tekma se za naše fante ni začela najboljše. Po izgubljeni žogi na sredini terena so Francozi hitro prišli pred gol golmana Vetriha, žoga pa je končala v slovenskem golu. V 6. minuti so gostje povedli 0:2, za tem pa je selektor Simeunović vzel prvo minuto odmora. Pomagalo je. Po kotu in podaji iz kota je najprej Tod Ciuha znižal na 1:2. V 9. minuti je bilo 2:2 – nova akcija iz kota, od daleč pa je izvrstno pomeril Patrick Osredkar. Pred tem je bil dvakrat pri strelu Florjančič. V nadaljevanju je imela več od igre Slovenija, a se rezultat tekme ni menjal. Se je pa po slovenskih željah začelo odvijati v 21. minuti, ko je po podaji Maxa Vesela zabil Jeremy Bukovec, ki je danes nosil tudi kapetanski trak. V igri, polni preobratov, so Francozi med 24. in 29. minuto spreobrnili potek in povedli 3:4. Za nameček so gostje stresli še okvir Vetrihovih vrat. Naša izbrana vrsta se ni predala. Do izraza so prišle izkušnje in vse dragocene minute, ki sta jih Vesel in Florjančič dobila v minuli sezoni 1. SFL. Max Vesel je v 33. minuti izenačil, Florjančič pa z mojstrskim strelom po prekršku Francozov zabil za končnih 5:4.

Tekmo sta si ogledala Vlado Močnik, član izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije in tehnični koordinator futsal reprezentanc, ter selektor članske futsal reprezentance Tomislav Horvat.