Mladi Slovenci v boj za medalje, v četrtfinalu proti Španiji

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Varovanci selektorja Tomaža Ocvirka so od prve minute naprej prikazali odločno in borbeno predstavo. Prvi polčas je ponudil izenačen obračun, v katerem si nobena reprezentanca ni uspela priigrati občutnejše prednosti, na odmor pa so Švedi odšli s tremi zadetki naskoka (17:14).

Slovenci se tudi v nadaljevanju niso predali. Z vztrajno igro so postopoma lovili tekmeca, v napeti končnici pa se povsem približali. Za morebiten preobrat je v zadnjih minutah zmanjkalo le nekaj športne sreče, Švedska pa je slavila z minimalnih 33:32. Pri Sloveniji je bil strelsko najbolj razpoložen Ahmed Begić z osmimi zadetki, šest jih je dodal Tjaž Štaleker, po štirikrat pa so bili uspešni Aljuš Anžič, Vanja Dragić in Rok Grabner. Za najboljšega igralca slovenske reprezentance je bil izbran vratar Matevž Mlakar, ki je zbral devet obramb.

Tomaž Ocvirk FOTO: Damjan Žibert

"Za nami je težka tekma. Dobro smo jo odprli in ves čas igrali gol za gol. Švedi so vmes uspeli povečati prednost, a smo se na koncu vrnili in se jim približali. V zadnjih minutah nam je zmanjkalo kanček sreče, da bi lahko prišli do zmage. Kljub porazu smo se uvrstili v četrtfinale, kjer bomo nadaljevali v polnem ritmu in se borili za kolajno," je po tekmi dejal Matevž Mlakar.

Kljub porazu je slovenska reprezentanca izpolnila prvi cilj prvenstva in se prebila v četrtfinale evropskega prvenstva, kjer bo nadaljevala boj za najvišja mesta. V nadaljevanju tekmovanja se bodo mladi slovenski rokometaši pomerili z reprezentanco Španije. Tekma četrtfinala bo na sporedu v četrtek, 16. julija.

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"Za nami je res težka tekma. Želeli smo si zmage, a sem kljub porazu izjemno ponosen na svoje fante. Ponosen sem, da sem lahko njihov trener. Na igrišču so pustili srce in se borili do zadnje minute. Na koncu nam je zmanjkalo nekaj športne sreče," je poraz proti reprezentanci Švedske komentiral trener moške rokometne reprezentance do 20 let, Tomaž Ocvirk in dodal "kljub porazu smo se uvrstili v četrtfinale, kar je bil naš primarni cilj. Zdaj nas čaka dan za kakovostno regeneracijo, nato pa gremo z dvignjenimi glavami in polni samozavesti v naslednje tekme."

Aljuš Anžič FOTO: RZS Kolektiff Images