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Drugi športi

Neporaženi Slovenci prek Madžarske v polfinale EP

Beograd, 06. 08. 2026 21.36 pred 3 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
S.V.
Rokomet

Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let se je na evropskem prvenstvu v Srbiji prebila v polfinale. V četrtfinalu so slovenski upi v Beogradu premagali madžarske vrstnike z 32:27 in se bodo v petkovem polfinalu pomerili z Danci. Ti so odpravili Hrvaško z 38:30.

V slovenski vrsti je z desetimi zadetki izstopal Jaka Podvršič, pet jih je dodal Luka Kresal, tri Tjaš Erčulj, po dva pa Patrik Murko, Žan Kovač, Gal Rapotec, Omar Ajšić, Nik Sovič in Maks Ilc. Po enkrat sta zadela Luka Gale in Erazem Cizerle.

Slovenski upi so na tem EP, kjer sta v polfinalu še Nemčija in Španija, še neporaženi. V prvem delu so v skupini ugnali Severno Makedonijo, Švedsko in Francijo, v glavnem delu pa še Nemčijo in Srbijo.

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KOMENTARJI2

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Cervantes Saavedra
07. 08. 2026 10.47
Zdaj bodo zeleni nevoščljivci rekli, da je pač Slovenija doslej imela lahke nasprotnike - Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo, Madžarsko. Če bo Slovenija postala evropski prvak na tem prvenstvu (zdaj v polfinalu), bodo zafrustrirani reveži isto rekli. Že tako jim je težko padlo, da je letos Slovenija dvojni košarkarški prvak Evrope (U-18 in U-20).
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+2
2 0
Xmmx
07. 08. 2026 15.37
Razlika med nevoscljivostjo in realnostjo je ogromna..samo tvoji mozgani pac trga niso sposobni dojet..da sploh pomislis da he en slovenec lahko nevoscljiv na te rezultate moras biti res moten..treba je pa take zaslepljence kot ti spustiti na realna tla..sedah ti letas v oblakih z nepomembnimi rezultati..tvoja pricakovanja so sedaj zrasla v nebo..in potem v clanski vrsti rezultata ni si zaradi teh pricakovanj custveno prizadet ,in so krivi selektorji..kar seveda ni tako.
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