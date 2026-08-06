Neporaženi Slovenci prek Madžarske v polfinale EP

V slovenski vrsti je z desetimi zadetki izstopal Jaka Podvršič, pet jih je dodal Luka Kresal, tri Tjaš Erčulj, po dva pa Patrik Murko, Žan Kovač, Gal Rapotec, Omar Ajšić, Nik Sovič in Maks Ilc. Po enkrat sta zadela Luka Gale in Erazem Cizerle.

Slovenski upi so na tem EP, kjer sta v polfinalu še Nemčija in Španija, še neporaženi. V prvem delu so v skupini ugnali Severno Makedonijo, Švedsko in Francijo, v glavnem delu pa še Nemčijo in Srbijo.