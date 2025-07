Mladi Slovenci za polfinale svetovnega prvenstva proti Fercem

Mladi Slovenci nadigrali gostitelje in so na pragu napredovanja

Drugi del prvenstva je Sloveniji prinesel dvoboja s starima znankama, Avstrijo in Madžarsko. Izbranci selektorja Klemna Luzarja so po pravem trilerju najprej odpravili severne sosede (28:27), za prvo mesto v skupini pa še severovzhodne (37:31).

"Ponosen sem na celotno ekipo. Skozi celotne priprave smo trdo garali za to. Vse skupaj se je odvilo morda celo nad pričakovanji. Veliko je bilo dvomljivcev, a dokazali smo, da lahko z delovanjem kot ekipa pridemo daleč," je pred končnico prvenstva dejal kapetan reprezentance Lun Ključanin.

Na letošnjem mundialu nastopa 32 reprezentanc, Slovenci pa v končnico vstopajo kot ena izmed petih neporaženih ekip. Na drugi strani četrtfinalni tekmeci Ferci v četrtfinale vstopajo s prvim porazom, potem ko jih je na zadnji tekmi drugega dela z 41:32 ugnala Danska.

"Ferci so specifična ekipa, vseskozi igrajo z dodatnim igralcem v napadu," o tekmecih pove selektor Luzar. "V obrambi bomo morali biti izredno disciplinirani, potrpežljivi ter usklajeni. Le tako bomo lahko zapirali prostor pred vsemi njihovimi idejami, ki jih je ogromno. Le tako kot do sedaj, z disciplinirano in kolektivno igro lahko pridemo do uspeha," pa dodaja recept do uspeha.