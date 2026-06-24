Mladi slovenski avtomobilistični up bo dirkal tudi proti Valentinu Rossiju

Štiriindvajseturna dirka se bo začela v soboto 16.30 in končala ob enaki uri dan kasneje v nedeljo. Startna številka 66 bo na vratih nemškega Audia R8 LMS, v katerem bodo za nemško moštvo Tresor Attempto racing nastopili poleg Marka Kastelica še Italijan Rocco Mazzola, Norvežan Sebastian Ogaard in izraelski dirkač Ariel Lev, so sporočili iz ekipe Kastelica. "Za prvič si ne delam prevelikih utvar in moji cilji niso visoko leteči. Vsekakor si želim biti čim hitrejši in se dostojno kosati s konkurenco. Naš primarni cilj je seveda predvsem zaključiti to težko in dolgo dirko in nabrati čim več izkušenj za moje nadaljnje dirkanje in za nastop tukaj v naslednjem letu," je napovedal 18-letni Kastelic iz Ivančne Gorice.

Mark Kastelic FOTO: osebni arhiv

V razredu GT3 se bodo pomerili z najboljšimi dirkači sveta in z nekaterimi največjimi imeni športa. V moštvu BMW WRT bo ponovno tudi italijanski motociklistični zvezdnik in devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi. "Dirka SPA bo zame zagotovo največja preizkušnja v karieri. To bo moja prva 24 urna dirka in za nameček je to še ena izmed težjih 24 urnih dirk na svetu. Krog v SPA Francorchampsu je dolg kar sedem kilometrov in poteka skozi gozd. Tu je znano, da se lahko vreme večkrat zamenja in zato tudi kakšen dež ni izključen," je povedal Kastelic. "Če bo suho pa nas bodo pestile visoke temperature, saj je čez dan napovedanih tudi do 35 stopinj in v dirkalnem avtomobilu to lahko pomeni tudi do 70 stopinj Celzija. Kot se zdi v tem trenutku, bo vsak izmed nas oddelal po štiri izmene za volanom, vsaka pa bo trajala nekje od 55 minut do ene ure in 15 minut. V tem času računam, da bo vsak dirkač odpeljal vsaj 25 krogov," je še dejal.