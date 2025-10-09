Svetli način
Mladi slovenski rokometaši imajo novega selektorja

Ljubljana, 09. 10. 2025 12.10 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Moško rokometno mladinsko reprezentanco, ki jo poleti čaka nastop na evropskem prvenstvu, bo v prihodnje vodil Tomaž Ocvirk, ki je podpisal pogodbo do poletja 2028. 52-letnik trenutno deluje v RK Celje Pivovarna Laško, kjer vodi ekipo do 20 let.

Tomaž Ocvirk
Tomaž Ocvirk FOTO: Damjan Žibert

Tomaž Ocvirk je s celjskim klubom povezan že vrsto let – najprej kot igralec, nato kot trener različnih selekcij in član strokovnega štaba članske ekipe, ki jo je kot glavni trener popeljal do številnih lovorik. V domači klub se je vrnil pred začetkom te sezone, potem ko je v zadnjih letih deloval kot trener na mednarodni ravni v Kuvajtu in Savdski Arabiji.

Mladinsko reprezentanco julija čaka evropsko prvenstvo do 20 let v Romuniji. Prvi cikel priprav jo čaka že oktobra, ko se bo v okviru reprezentančnega tedna najprej zbrala na treningih v Ormožu, nato pa odpotovala v Brno, kjer bo odigrala dve pripravljalni tekmi s češkimi vrstniki. Na klopi mladinske reprezentance bo Ocvirk nasledil Klemna Luzarja, ki je svoje delo v reprezentanci zaključil zaradi nove funkcije v klubu in s tem povečanega obsega obveznosti.

