Mladi srbski odbojkar utonil v nesreči s kanujem pri Bajini Bašti

Mladi odbojkar je utonil. Njegovo truplo so našli na bosanski strani reke Drine, ki je mejna reka med Srbijo in BiH.

Aleksandar Zavaroš je bil skupaj z ekipo iz Bačkega Petrovca na pripravah v Bajini Bašti. V nedeljo popoldne se je s klubskim prijateljem odpravil na vožnjo s kanujem po Drini od vznožja jezu v Perućacu do Crvice, kjer je bil njihov tabor. V kraju Beserovina, štiri kilometre nižje od Perućaca, se je kanu prevrnil in oba sta padla iz njega.

Odbojko je začel trenirati pri 11 letih in je tekmoval v pionirski, kadetski, mladinski konkurenci, nato pa je v članski konkurenci v dresu OK Kulpin igral v drugi ligi Srbije, v skupini Sever, so ob tem sporočili iz Odbojkarske zveze Srbije.

OK Kulpin se je odločil, da bo vsako leto ob rojstnem dnevu Aleksandra Zavaroša pripravil spominski turnir, memorial posvečen "Saletu".