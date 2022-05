Mladi srbski reprezentant okrepil celjske pivovarje

Vukašin Antonijević je 18-letni srednji zunanji igralec iz Srbije, njegov matični klub je Metaloplastika Šabac. Izhaja iz športne družine in je na dobri poti, da postane njen najuspešnejši rokometaš. Velja namreč za velik talent in je zato že nosil dres srbske reprezentance na zadnjem kadetskem prvenstvu na Hrvaškem. Najbolj se je izkazal prav na obračunu proti Sloveniji, ko je postal igralec tekme, sicer pa je na šestih dvobojih dosegel 19 zadetkov. Velja za izjemno močnega igralca, kar morda izhaja iz dejstva, da je nekaj časa ob rokometu treniral tudi judo, a se nato odločil za nadaljevanje družinske tradicije.



Kljub mladosti že nekaj časa nastopa za prvo ekipo Metaloplastike, po tej sezoni pa se seli v Celje Pivovarno Laško. Z njimi je podpisal štiriletno pogodbo. "Vse glede prestopa je potekalo zelo hitro. Po vzpostavitvi stika med celjskim klubom in mojo družino ter menedžerjem smo hitro našli skupen interes. Zelo sem vesel, da bom del kluba, kot je Celje Pivovarna Laško, in upam, da bom pomagal pri doseganju ciljev. Prepričan sem v kakovostno delo in verjamem, da bom kot rokometaš iz dneva v dan napredoval. Mislim, da je Celje najboljše okolje za mladega igralca," je za celjsko spletno stran dejal Antonijević.