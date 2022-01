Mladi Čeh se je po zadnji točki finala zaradi utrujenosti zrušil in ni mogel vstati

Čeh Jakub Menšik je na meč žogico tekmeca Američana Bruna Kuzuhare dvakrat serviral v mrežo, nato pa se je povsem onemogel zrušil na tla. Ni vstal vse, dokler ga niso v invalidskem vozičku povsem izčrpanega odpeljali s terena. Malo pred tem sta finalista juniorskega turnirja na OP Avstralije odigrala točko s 33 izmenjavami, kar je Čeha dokončno dotolklo. Menšik je že med dvobojem glasno tarnal nad krči in veliko utrujenostjo, a je vse napore le zdržal. Kot poročajo avstralskim mediji, naj mladi češki igralec ne bi utrpel hujših posledic. "Izdala ga je utrujenost. Dal je vse od sebe, nato pa se je telo uprlo. Vsa čast mu, da je zdržal do konca. Tudi on je zmagovalec finala," poročajo Avstralci.