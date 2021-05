Mladi upi se bodo zbrali v Mariboru

Evropska nogometna zveza Uefa je obelodanila, da bo prihodnje evropsko prvenstvo za reprezentance do 19 let gostila Španija. Prvenstvo bo potekalo v mestu Jaen. Prav tako pa je znana časovnica kvalifikacij tekmovanja. To bo že drugo evropsko prvenstvo za to starostno skupino. Prvo je potekalo jeseni 2019 v Latviji, evropski prvaki pa so postali Španci. Prvenstvo stare celine bi moralo potekati že letos, a je bilo zaradi covidnih razmer preloženo. Žreb kvalifikacij bo 7. julija v Nyonu. Predkrog kvalifikacij bo na sporedu med 2. in 7. novembrom 2021, glavni del pa med 15. in 20. marcem 2022. Finalni turnir je predviden v Španiji med 3. in 10. septembrom 2022. "Že dolgo nismo bili skupaj, zato se veselim te akcije. Rad bi na delu videl fante, da vidim, kako so v tem času napredovali. Malce je težav pri sestavi zavoljo zaključnih izpitov. A cilj je jasen: akcija še v tej sezoni, potem pa več akcij v jeseni,"je za uradno spletno stran NZS povedal selektor Andrej Dobovičnik.



Vabljeni igralci:

Aleksander Stanić (KMN Bronx Škofije), Davor Stanišič (KMN Bronx Škofije), Žiga Kneževič Mrak (KMN Bronx Škofije), Tilen Cupin (KMN Bronx Škofije), Nik Okorn (FC Litija), Vid Kos (FC Litija), Marko Bračko (KMN Slovenske gorice), Toni Kovše (KN Oplotnica), Žan Janež (FK Siliko), Jure Suban (FK Siliko), Miha Car (FK Siliko), Tilen Rajter (KMN Meteorplast), Aljaž Goznik (KMN Meteorplast), Alen Ruis (KMN Meteorplast), Rok Šnofl (KMN Meteorplast) in Gašper Trdin (ŠD Mlinše).



Igralci na čakanju:

Nejc Albreht (Futsal klub Dobrepolje), Andrej Baruca (KMN Bronx Škofije), Jaka Veber (KN Oplotnica), Žiga Tkalčič (KMN Meteorplast), Matija Zavasnik (KMN Meteorplast).