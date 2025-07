Mladi vaterpolisti ciljajo na elito, organizacija pa je že tam

Slovenska vaterpolska reprezentanca lovi preboj med evropsko vaterpolsko elito fantov, starih do 16 let. V novozgrajenem Športnem centru Ilirija so na dobri poti, ta hip pa je njihova osredotočenost na današnjem obračunu s Francozi. Tekma, na kateri se lahko močno približajo zastavljenemu cilju.

Slovenija se je v preteklosti že dodobra zasidrala na seznamu držav gostiteljic največjih evropskih tekmovanj mladih selekcij, na seznamu športov pa se je nogometu (evropsko prvenstvo U21) in rokometu (svetovna in evropska prvenstva) pridružil vaterpolo. Če smo v deželi na sončni strani Alp v preteklosti že lahko uživali v obračunih evropskega članskega prvenstva, imajo od ponedeljka glavno besedo na slovenskih tleh igralci, stari do 16 let, ki se potegujejo za vstop med elito. Tudi slovenska izbrana vrsta, ki je uvodoma premagala Ciper (14:12), v drugem krogu skupine A tesno izgubila proti Bolgarom (15:14), v 3. krogu pa so bili varovanci Jureta Škofa uspešnejši od Slovakov (17:16). "Veseli smo, da imajo fantje priložnost igranja na domačem bazenu, to je neka dodatna spodbuda za vse njih in verjamem, da so sposobni doseči zastavljeni cilj, to je napredovanje med elito," je po treh tekmah za 24ur.com povedal organizacijski vodja evropskega prvenstva Martin Puš, ki se, kot vsi, ki skrbijo za brezhibno izvedbo tekmovanja, veseli naslednjih tekem.

SLovenska reprezentanca je na prvih treh tekmah dvakrat zmagala in enkrat izgubila. FOTO: Gorazd Kavčič - www.rezultat.si icon-expand

Še posebej pa je vesel, da so evropski kontrolorji in delegati, ki so že odpotovali naprej na svetovno prvenstvo v Singapur, izjemno zadovoljni zapuščali Ljubljano in Ilirijo, s pripombami, kot so, da ima Slovenija objekt, primeren za organizacijo še večjih tekmovanj. "Povedali so nam, da bazen ima vse tisto, kar je potrebno za velika tekmovanja. Ne govorim o zaključnem turnirju Lige prvakov, saj gre tam še za druge zahteve, tudi finančne, ki jih mora gostitelj zagotavljati. V vsakem primeru pa je to nek prvi korak, ki verjamem, da ga bomo lahko nadgradili," dodaja Puš, nekdanji vaterpolist, ki verjame, da so tudi tekmovanja tista, ki bodo vlila nekaj dodatne energije vsem vaterpolskim delavcem v Sloveniji. Trenutno je aktivnih šest klubov, ki bodo skušali tudi v prihodnje razvijati slovenske igralce, da bi slovenska izbrana vrsta v evropskem merilu lahko v prihodnjih letih naganjala strah v kosti tekmecem.

Finale v nedeljo

Slovensko izbrano vrsto, ki ji v skupini A poleg Cipra, Bolgarije in Slovaške družbo delata še zasedbi Francije in Portugalske, danes čaka ključna tekma prvega dela tekmovanja. Obračun s Francozi, v primeru zmage nad galskimi petelini pa bi se Škofovi izbranci močno približali drugemu mestu v skupini, s čimer bi si zagotovili polfinale. "Konkurenca je izjemno močna, med elito pa vodita le prvi dve mesti po koncu turnirja. Možnosti obstajajo, verjamem, da bodo fantje to dokazali v bazenu. Vsekakor je igranje pred domačimi gledalci najboljša možna spodbuda," je dodal Puš.

Slovence čaka izjemno pomembna tekma proti Francozom, v primeru zmage pa bi se močno približali polfinalu EP. FOTO: Gorazda Kavčič - rezultati.si icon-expand

V skupini A, na turnirju, ki se bo s finalnim obračunom zaključil v nedeljo, so z 9 točkami v vodstvu Slovaki, Francozi jih imajo 6, Slovenija na tretjem mestu 4, Ciper ima 3, kot tudi Slovaki, Portugalci pa so še brez točk. V skupini B sta z 9 točkami na vrhu Ukrajina in Bosna in Hercegovina.

Spodbuda za lepši jutri