Mladinke domače svetovno prvenstvo zaključile na 14. mestu

Slovenske rokometašice do 20 let so nastope na domačem svetovnem prvenstvu, ki je potekal v Celju in Laškem zaključile na 14. mestu. Na zadnji tekmi so z 31:16 morale priznati premoč Franciji, lanskoletni nosilki bronaste kolajne na svetovnem prvenstvu.

Slovenke so na prvenstvu na Štajerskem uvodoma opravile z dvema reprezentancama z ameriškega področja. Najprej so ugnale Mehiko (37:18), nato še Čile (29:13), nato pa na tekmi za prvo mesto v skupini prvega dela klonile proti Nemkam (21:27). Tekmicam so nato morale priznati premoč tudi na obeh tekmah drugega dela - Angolke so slavile zmago s 25:21, Čehinje s 26:23 -, niz porazov pa prekinile na prvi tekmi razigravanja za razvrstitev med 13. in 16. mestom. Tunizijo so po ogorčenem boju odpravile z 28:26.

Na zadnji tekmi so Francozinje zasluženo prišle do zmage. Ob koncu sedme minute so povedle s 5:1, tudi v nadaljevanju pa s preudarno igro višale svojo prednost. Na glavni odmor so odšle s prednostjo devetih zadetkov (16:7), razmerje moči pa se ni spremenilo niti v nadaljevanju. Francoske tekmice so obračun nadaljevale v svojem ritmu ter zaključile tekmovanje na 13. mestu, kar je po lanskoletnem bronu na evropskem prvenstvu za njih veliko razočaranje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke