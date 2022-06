Mladinke želijo iz skupinskega dela

Dvorani Zlatorog in Golovec v Celju ter Tri lilije v Laškem bodo med 22. junijem in 3. julijem gostile najboljše rokometašice na svetu do 20 let.

Na svetovnem prvenstvu bo prvič v zgodovini nastopilo 32 reprezentanc. Slovenija bo v prvem delu tekmovanja igrala v skupini F, njene uvodne tekmice so Čile, Mehika in Nemčija. V skupini A bodo nastopili Indija, Slovaška, Nizozemska in Japonska, v skupini B Švedska, Iran, Tunizija in Gvineja, v skupini C Danska, Argentina, Črna gora in Italija, v skupini D Francija, Norveška, Brazilija in Južna Koreja, v skupini E Romunija, Češka, Angola in Litva, v skupini F Nemčija, Slovenija, Čile in Mehika, v skupini G Hrvaška, Švica, Kazahstan in Avstrija, v skupini H pa Madžarska, Poljska, Egipt in ZDA. Po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh osmih skupin bosta napredovali v drugi del, tretje- in četrtouvrščene reprezentance pa čaka tolažilni predsedniški pokal za razvrstitev od 16. do 32. mesta. Iz drugega dela tekmovanja se bosta v četrtfinale nato uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz vseh štirih skupin, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Izbranke slovenskega selektorja Sebastjana Oblaka se bodo najprej v sredo, 22. junija, pomerile z Mehičankami, dva dni kasneje s Čilenkami, 25. junija pa jih čaka še obračun z Nemkami. V prvem delu zaključnega turnirja bodo vse slovenske tekme v dvorani Golovec, ki se bodo začenjale ob 18.30. "Na prvenstvo se podajamo brez pritiska, a s ciljem, da zasedemo enega izmed prvih dveh mest ter se tako uvrstimo v zgornjo polovico sodelujočih. Šele nato se bomo ozirali in pripravljali na tekmice v drugem delu," pravi selektor Oblak pred bližajočim prvenstvom za uradno spletno stran RZS. "Prva tekma na prvenstvu z Mehiko je z različnih vidikov vedno najtežja. Tudi o igri Čila, ki nas čaka dva dni kasneje, nekaj že vemo. Želimo si, da bi zadnja tekma prvega dela proti Nemčiji odločala o prvem mestu v skupini F. Če nam bo zastavljeni cilj uspelo doseči, bomo izjemno veseli in zadovoljni," še dodaja Oblak in se obenem veseli, da bo lahko na svetovnem prvenstvu računal tudi na nasvete članskega selektorja Dragana Adžića, ki bo slovensko rokometno prihodnost budno spremljal s tribun v Celju.

Oblak ima na voljo štiri igralke, ki so že nastopile za člansko reprezentanco. To so Valentina Tina Klemenčič (Krim Mercator), Erin Novak (Krka Novo mesto), Karin Kuralt (Olimpija) in Nena Černigoj (Mlinotest Ajdovščina), poleg njih so na njegovem seznamu še Tinkara Kogovšek, Saša Posega (obe Litija), Ema Marković, Tia Tomc, Azra Zulić, Nika Dobnik (vse Z'dežele), Nika Hilj (Koper), Ana Taeng On Čokelc (Trgo ABC Izola), Neja Polak, Neja Ocepek (obe Krim Mercator), Ivona Barukčič (Krka Novo mesto), Lana Artelj, Tjaša Žener (obe Zelene doline Žalec), Ana Kolobarič in Dijana Džajić (obe Olimpija).

Izid, prijateljska tekma:

Slovenija – Argentina 26:25 (12:12)

Slovenija: Barukčič 2, Klemenčič 5, Taeng On Čokelc 2, Novak 11, Tomc, Marković 2, Zulić, Kogovšek, Ocepek 1, Hilj 1, Žener 1, Artelj 1, Černigoj, Kolobarič, Polak, Posega, Kuralt, Džajić.

Tekme Slovenije na SP:

Sreda, 22. junija, ob 18.30 (Celje, dvorana Golovec):

Slovenija – Mehika

Petek, 24. junija, ob 18.30 (Celje, dvorana Golovec):

Slovenija – Čile

Sobota, 25. junija, ob 18.30 (Celje, dvorana Golovec):

Nemčija – Slovenija