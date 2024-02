Podmladek, edini trdni temelj celjskega rokometa? Ne, tudi gledalci!

Slovenski rokometni navdušenci lahko še tri tekme uživajo v spremljanju slovenskega moškega predstavnika v Ligi prvakov. Prihodnjo sezono to ne bo mogoče. Odprto je vprašanje, čez koliko let znova. A tudi – kaj pomeni padec celjskega rokometa za Slovenijo?

Kam gre celjski rokomet? Kdaj bo konec te sezone in mučenja? Kdaj bo odstopilo vodstvo kluba? Koga še zanima RK Celje Pivovarna Laško? Tisti, ki so na predzadnji domači evropski tekmi sezone ob gostovanju zadnjih zmagovalcev Lige prvakov prestopili dvorano Zlatorog, videli tekmo, uživali v vzdušju, spili pivo in pojedli pokovko, si tega vprašanja ne zastavljajo več. Pogled na tribune že dolgo ni bil tako lep, več kot 3000 ljubiteljev (približno 50 podpornikov Magdeburga) rokometa je prišlo izrazit podporo eni najmlajših zasedb v zgodovini celjskega kluba, ti pa so se jim oddolžili s srčno borbenostjo, ki jih je na trenutke pripeljala celo do le dveh golov zaostanka za slovitim tekmecem, ki na vsakem koraku spominja na pivovarje iz časa debelih krav.

Mitja Janc z Loga pri Sevnici je eden tistih, ki so v letošnji sezoni Lige prvakov rokometno Evropo opozorili nase. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Medtem ko se v Sloveniji pogovarjamo o tem, da je uporaba VAR nujna za izboljšanje kakovosti sojenja na prvenstvenih obračunih in čigav strošek je to, ima Bennet Wiegert, trener Magdeburga, poleg table piši-briši še svoj računalnik, s katerim išče ustrezno kombinacijo igralcev za določene formacije celjske obrambe. Sliši se smešno, ampak gostovanja v Celju Nemci niso vzeli z levo roko. Četudi so preteklo sezono v Kölnu visoko v zrak dvignili pokal, namenjen zmagovalcem najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Brez podcenjevanja, z igranjem na vso moč, z zavedanjem, da bodo tekmeca v določenem trenutku zlomili. In so ga.

Izkoristili so praktično vsako napako slovenskih prvakov, minute izključitev, bili za popuščanje kaznovani, saj so se jim Celjani v nadaljevanju približali na vsega dva gola zaostanka, kar je spodbudilo navijače h glasnemu spodbujanju. A jasno je bilo, da bo črnih minut Magdeburga konec, da bodo izkušnje in individualna kakovost prišle do izraza. In so. Malo je bilo tistih, ki bi zaradi poraza pivovarjev z desetimi goli razlike (37:27) dvorano zapustili predčasno, ki ne bi sodelovali pri stoječih ovacijah rumeno-zelenim, ki se ne bi odločili za prihod na igrišče po zvoku sirene ob izteku 60. minute. Ja, v Celju je rokomet doma, to ve staro in mlado, tisti, ki so z rokometom živeli, si zaslužili z njim dobro pokojnino ali pa si s pomočjo nekoč evropskega velikana zgradili kariero vrhunskega rokometaša, prigarali vstopnico v mogočnejšo sredino.

Uroš Milićević je dočakal priložnost na največji evropski sceni in vsako minuto na ravni Lige prvakov doživlja kot nagrado za vložen trud. A sanja tudi o igranju za slovensko izbrano vrsto. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Pajović, Vugrinec, Bezjak, Tamše ... Dejstvo je, da so spektakli, kot je bil v Celju – zmagovalec Lige prvakov ne pride vsak dan – magnet za gledalce. Videti na tribuni člana zlate celjske generacije Renata Vugrinca, sicer nekdanjega člana Magdeburga, Marka Bezjaka, ki je še lani nosil dres nemškega giganta in z njim zasedel evropski prestol, selektorja Avstrije Aleša Pajovića (otrok Celja Pivovarne Laško), uspešnega slovenskega trenerja Branka Tamšeta – se ne zgodi vsak dan. Priljubljeni Bezo je končal v slačilnici nemškega kluba, se družil z nekdanjimi soigralci, Pajović (nekoč igralec Magdeburga) sprejemal čestitke Nemcev za neverjetno evropsko prvenstvo, na katerem je z Avstrijo navdušil rokometno Evropo ...

Aleš Pajović je v Zlatorogu sprejemal čestitke za preporod avstrijske reprezentance. FOTO: AP icon-expand

Vse to se je dogajalo v Zlatorogu. In če se vrnem na začetek pisanja – celjski rokomet je zašel z začrtane poti, dogajalo se je že v preteklosti, zgodilo se bo zanesljivo tudi v prihodnosti, a praviloma so jih boleči rezultatski udarci okrepili in so se na igrišče vrnili močnejši. Med evropsko elito niso konkurenčni, utrujenost od Lige prvakov pa se je prelila na slovensko sceno, kjer ne dominirajo kot v preteklosti. Odstop vodstva kluba? Tistega dne, ko bo jasno, kdo stoji za zgrešenimi potezami, ko gre za okrepitve oz. ko bodo prišli ljudje z energijo, lastnimi sredstvi, željo po podrejanju klubskem interesu in zasledovanju cilja, imenovanega lepši in uspešnejši jutri kluba.

Koga še zanima RK Celje Pivovarna Laško? Moral bi zanimati vse, od vrha Rokometne zveze Slovenije naprej. Vzgojeno ali pa kaljeno v Celju je vselej predstavljalo dodano vrednost izbrani vrsti. Zadnji primer je Aleks Vlah, ob največjih uspehih pa je bilo teh še veliko več. In prav iz Celja so odhajali v najboljše klube na svetu. Barcelona, Telekom Veszprem, Kielce, THW Kiel ... seznam je dolg, ugled celjskega in posledično slovenskega rokometa pa načet. Tisti, ki si v Ligi prvakov nabirajo izkušnje na mednarodni ravni, stari med 20 in 25 let, bodo ključni gradniki reprezentance ob menjavi generacije, ki se nezadržno bliža.

18-letni Mai Marguč je naslednji mladenič, vzgojen v celjski rokometni šoli. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Zgodbo nasloniti na trden steber V Celju so se bili zaradi pomanjkanja denarja primorani nasloniti na steber, imenovan mlade selekcije. Iz mladinskih vrst so na evropski parket, ko je nastala vrzel na področju vratarjev, postavili danes 22-letnega Gala Gabrška. Tim Cokan (22 let) na položaju desnega krila prevzema odgovornost, trese mrežo velikanov, kjer koli se pojavi, Mai Marguč je nekdo, ki bi lahko šel po stopinjah slednjega, proti Magdeburgu je na teren stopil Tio Malović. Iskati trdnost v denarju je nesmisel. Nikoli, niti v zlatih časih slovenskega rokometa, iz svojega žepa ni dajal praktično nihče.