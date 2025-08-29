Mladost in mednarodni potencial v Krimovi zasedbi

Ekipa je pomlajena, sestavljena iz kombinacije izkušenih igralk in nadarjenih mladih moči, ki bodo tvorile jedro Krimove družine na domačem in evropskem parketu. Po številnih kadrovskih spremembah bodo cilji v LP nižji kot v preteklih letih, medtem ko sta v domačih vodah pravzaprav obvezna osvojitev lige in pokala.
Ekipa je pomlajena, sestavljena iz kombinacije izkušenih igralk in nadarjenih mladih moči, ki bodo tvorile jedro Krimove družine na domačem in evropskem parketu. Po številnih kadrovskih spremembah bodo cilji v LP nižji kot v preteklih letih, medtem ko sta v domačih vodah pravzaprav obvezna osvojitev lige in pokala.
Levoroka Andjela Žagar (Hrvaška) s svojo mladostjo (20 let) in višino (194 cm) na položaju desne zunanje igralke vsekakor predstavlja velik potencial. V Krim Mercator prihaja iz zagrebške Lokomotive, pred tem pa je igralske izkušnje pridobivala tudi v francoskem Metzu in madžarskem prvoligašu Beckescsabaiu.
Prav tako 20-letna Liliane Martins Mario, ki zaseda mesto krožne napadalke, ima kljub mladosti že precej mednarodnih izkušenj. V dresu Angole je namreč nastopila na olimpijskih igrah v Parizu 2024 in svetovnem prvenstvu leta 2023.
Obe igralki se pridružujeta ekipi Žige Novaka pred 31. zaporedno sezono v EHF Ligi prvakinj, ki se začenja v soboto, 6. 9. ob 18.00 uri v francoskem Brestu, prva domača tekma pa bo na sporedu v nedeljo, 14. 9., ob 14.00 uri v Hali Tivoli.
