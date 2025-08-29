Mladost in mednarodni potencial v Krimovi zasedbi

Krim Mercator vstopa v 31. zaporedno sezono v rokometni Ligi prvakinj. Podatek, ki mu na mednarodni klubski sceni ni para. Ljubljančanke v sezono 2025/2026 vstopajo s svežo energijo. V skladu z novo strategijo kluba, ki temelji na pomladitvi zasedbe ter razvoju igralk, sta v Ljubljano prišli mladi in obetavni rokometašici: Andjela Žagar iz Hrvaške in Liliane Martins Mario iz Angole.

Ekipa je pomlajena, sestavljena iz kombinacije izkušenih igralk in nadarjenih mladih moči, ki bodo tvorile jedro Krimove družine na domačem in evropskem parketu. Po številnih kadrovskih spremembah bodo cilji v LP nižji kot v preteklih letih, medtem ko sta v domačih vodah pravzaprav obvezna osvojitev lige in pokala.

Andjela Žagar FOTO: RK Krim Mercator icon-expand

Levoroka Andjela Žagar (Hrvaška) s svojo mladostjo (20 let) in višino (194 cm) na položaju desne zunanje igralke vsekakor predstavlja velik potencial. V Krim Mercator prihaja iz zagrebške Lokomotive, pred tem pa je igralske izkušnje pridobivala tudi v francoskem Metzu in madžarskem prvoligašu Beckescsabaiu.

Liliane Martins Mario FOTO: RK Krim Mercator icon-expand

Prav tako 20-letna Liliane Martins Mario, ki zaseda mesto krožne napadalke, ima kljub mladosti že precej mednarodnih izkušenj. V dresu Angole je namreč nastopila na olimpijskih igrah v Parizu 2024 in svetovnem prvenstvu leta 2023.