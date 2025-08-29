Svetli način
Mladost in mednarodni potencial v Krimovi zasedbi

Ljubljana, 29. 08. 2025 15.09 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Avtor
M.J.
Krim Mercator vstopa v 31. zaporedno sezono v rokometni Ligi prvakinj. Podatek, ki mu na mednarodni klubski sceni ni para. Ljubljančanke v sezono 2025/2026 vstopajo s svežo energijo. V skladu z novo strategijo kluba, ki temelji na pomladitvi zasedbe ter razvoju igralk, sta v Ljubljano prišli mladi in obetavni rokometašici: Andjela Žagar iz Hrvaške in Liliane Martins Mario iz Angole.

Ekipa je pomlajena, sestavljena iz kombinacije izkušenih igralk in nadarjenih mladih moči, ki bodo tvorile jedro Krimove družine na domačem in evropskem parketu. Po številnih kadrovskih spremembah bodo cilji v LP nižji kot v preteklih letih, medtem ko sta v domačih vodah pravzaprav obvezna osvojitev lige in pokala.

Andjela Žagar
Andjela Žagar FOTO: RK Krim Mercator

Preberi še 'Manjši obseg sredstev smo sposobni nadoknaditi z voljo, željo in povezanostjo'

Levoroka Andjela Žagar (Hrvaška) s svojo mladostjo (20 let) in višino (194 cm) na položaju desne zunanje igralke vsekakor predstavlja velik potencial. V Krim Mercator prihaja iz zagrebške Lokomotive, pred tem pa je igralske izkušnje pridobivala tudi v francoskem Metzu in madžarskem prvoligašu Beckescsabaiu.

Liliane Martins Mario
Liliane Martins Mario FOTO: RK Krim Mercator

Prav tako 20-letna Liliane Martins Mario, ki zaseda mesto krožne napadalke, ima kljub mladosti že precej mednarodnih izkušenj. V dresu Angole je namreč nastopila na olimpijskih igrah v Parizu 2024 in svetovnem prvenstvu leta 2023.

Preberi še Pomlajen kader, nov trener, znižan proračun, a zato večja motivacija

Obe igralki se pridružujeta ekipi Žige Novaka pred 31. zaporedno sezono v EHF Ligi prvakinj, ki se začenja v soboto, 6. 9. ob 18.00 uri v francoskem Brestu, prva domača tekma pa bo na sporedu v nedeljo, 14. 9., ob 14.00 uri v Hali Tivoli.

rokomet Andjela Žagar
