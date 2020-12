Mlajši Schumacher uradno pri Haasu in formuli 1

"Zelo sem zadovoljen, da lahko Micka Schumacherja potrdimo kot enega svojih voznikov za prihodnjo sezono," je dejal šef ekipe Haas Günther Steiner. Mlajši Schumacher trenutno vodi v skupnem seštevku formule 2, do konca sezone je le še ena preizkušnja. V F1 pa bo pri Haasu dirkal skupaj z RusomNikito Mazepinom. "To, da bom prihodnje leto del formule 1, je izjemno. Brez besed sem. Za zaupanje bi se rad zahvalil ekipi Haas, Ferrariju in njegovi akademiji," je povedal Schumacher, ki je dodal, da vse dolguje staršem. Pri Haasu so pojasnili, da ne bodo obnovili pogodb z nobenim od dveh letošnjih dirkačev moštva, in sicer Kevinom Magnussenom ter Romainom Grosjeanom.

Slednjega so danes po hudi nesreči na prejšnji dirki za VN Bahrajna, v kateri je dobil opekline, odpustili iz bolnišnice. Na dirki ta konec tedna na istem prizorišču ga bo zamenjal Brazilec Pietro Fittipaldi.