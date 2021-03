Mlakar tudi v prihodnje v celjskem dresu

Žiga Mlakar se je že v začetku te sezone znova vrnil v domače mesto, potem ko je predčasno končal sodelovanje z Zagrebom. Sodelovanje s Celjani je sklenil le do izteka te sezone, z vodstvom kluba pa se je dogovoril, da bo v Celju ostal tudi naslednje tri sezone.

"Gre za moj klub, gre za moj dom, tu so moja družina, prijatelji, odlični soigralci in kar je enako pomembno, tu so odlične razmere za delo. Vse to so dejavniki, ki so mi pomagali pri odločitvi in tehtanju ponudb iz tujine," je uvodoma dejal Mlakar.