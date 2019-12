MLB: Marihuana ni več na listi prepovedanih substanc

Po besedah vodilnih bodo tako igralce, pri katerih bodo na dopinških testih našli sledi naravnih kanabinoidov, obravnavali enako kot tiste, ki imajo težave z alkoholom. Namesto suspenza in kazni v višini 35.000 dolarjev, jim bo tako svetovano prostovoljno zdravljenje.

V MLB so prepričani, da bodo z na novo prejetimi pravili, prispevali k ozaveščenosti v ZDA.

Vsi vzorci pa bodo po novem letu testirani še za opiate, fentanil, kokain in sintetični THC. Tisti igralci, katerih vzorci se bodo izkazali za pozitivne na prej imenovane substance, bodo najprej prejeli zdravljenje, šele nato so sledila disciplinska kazen.

Vodstvo lige je ukrep sprejelo le nekaj mesecev po smrti 27-letnega Tylerja Skaggsa, člana Los Angeles Angelsov, čigar obdukcija je pokazala sledi oksikodona, fentanila in alkohola v krvi.

"Zloraba drog v Ameriki predstavlja resen problem. Nadejamo se, da bo nov dogovor, ki temelji na principih preventivnosti, zdravljenja, ozaveščenosti in izobraževanja, pripomogel k zaščiti zdravja in varnosti naših igralcev," je za ligaško stran dejal Dan Halem, podpredsednik MLB, ki obenem upa, da bo ukrep spodbudil tudi širšo ameriško javnost: "Želimo si, da bi ta dogovor spodbudil ozaveščenost širše javnosti o posledicah zlorabe opiatov in pozitivno prispeval k državni debati o tej tematiki."