Mnogi dvomijo v Đokovićevo poškodbo, direktor OP Avstralije jih miri

Novak Đoković je v zaključku prvega niza na obračunu s Carlosom Alcarazom začutil bolečino v stegenski mišici, zahteval zdravniški odmor in odšel v slačilnico, kjer naj bi po njegovih navedbah prejel protibolečinsko zdravilo. Ob povratku na igrišče je naprej izgubil odločilno igro prvega niza, nato pa z odlično in zbrano igro v naslednjih treh nizih prepričljivo premagal 16 let mlajšega nasprotnika iz Španije.

Po obračunu so se pričakovano hitro v javnosti pojavila namigovanja, da je Srb poškodbo hlinil in je odmor v resnici izkoristil za to, da mladega nasprotnika zmede in zbere svoje misli. Takega mnenja je tudi legendarni nekdanji teniški igralec in trenutni komentator John McEnroe. "Te rutine nismo videli prvič. Ne pustite se preslepiti," je po obračunu dejal Američan, ki je v preteklosti velikokrat branil Srba.

Njegov brat in sokomentator Patrick McEnroe je Johna vprašal, če je pred dvobojem domneval, da bo Đoković to storil na obračunu. "Ja," je odločno odgovoril McEnroe. Že prej strastna debata med podporniki in številnimi kritiki Srba se je na družbenih omrežjih še bolj vnela. Đoković je po obračunu dejal, da bi v primeru poraza v drugem nizu dvoboj najverjetneje predčasno predal. "Zdravila so začela delovati in zagotovo so mi pomagala. Potem sem moral vzeti še eno dozo, kar zveni grozno, čeprav sem moral. Potem sem videl, da je Carlos začel oklevati na igrišču in izkoristil sem svoje priložnosti. Počutil sem se bolje in se začel bolje tudi gibati. Poškodba me je ovirala zgolj v drugem nizu," je o svojem zdravstvenem stanju med obračunom dejal Đoković.