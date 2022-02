Mnogi so ga odpisali, toda Nadal je v Melbournu vstal od 'mrtvih'

Precej pred začetkom teniškega OP Avstralije, ko je bila še možnost, da zaigra tudi Novak Đoković, Rafael Nadal ni prav visoko kotiral na stavnicah, kar se tiče morebitne zmage in osvojitve avstralskega turnirja za grand slam. Španec pa se je vrnil v velikem slogu in pokazal, da ima v nogah in rokah še dovolj moči za velike podvige in bo morda v zgodovino zapisan kot največji vseh časov.

Potem, ko je bilo jasno, da Novak Đoković, sicer prvi favorit za osvojitev naslova na turnirju za grand slam v Melbournu, ne bo nastopil, sta na stavnicah najvišje kotirala Rus in Nemec. Največ možnosti za zmago so v prvi vrsti pripisovali Danilu Medvedjevu (na koncu je bil Rus poraženec velikega finala), nato pa tudi Alexandru Zverevu. Šele na tretjem mestu je bil Španec Rafael Nadal, za njim pa Grk Stefanos Tsitsipas. Kot običajno, so takšne napovedi precej nepredvidljive in tudi tokrat se je obrnilo malce drugače. Nadala namreč niso uvrščali na prvo mesto zaradi tekmovalnega premora zaradi poškodbe noge, ki ga je pestila v zadnjem času. Pravzaprav nihče ni dobro vedel, v kakšni formi je španski "terminator" in kako dobro je pripravljen na zahtevne razmere v vročem Melbournu. Pokazal, da ga nikoli, tudi pri njegovih 35 letih ni treba odpisati, čeprav so ga mnogi pri že "prekrižali". To sta priznala tudi nekdanja vrhunska tenisača, Mats Wilander in Tim Henman.

Wilander, v zadnjem času strokovni televizijski sokomentator, je v svoji karieri osvojil sedem turnirjev za grand slam. Nadal, od nedelje rekorder nad rekorderji, jih je z zadnjo avstralsko trofejo, zbral neverjetnih 21. Šved je bil mnenja, da je Majorčan poraženec v troboju za prestiž in lovorike v konkurenci z Đokovićem in Rogerjem Federerjem za najboljšega, oziroma najuspešnejšega teniškega igralca v zgodovini tega športa. "Moram reči, da sem mislil, da je izgubil to "dirko", ko je lani izgubil proti Novaku Đokoviću v polfinalu Roland Garrosa. To je bilo to, pomislil sem: "Nadal je izključen iz te dirke. Ne bo zmogel. Mogoče zmaga še en Roland Garros, najverjetneje pa ne in ne bo zmagal na drugih grand slam turnirjih." In nenadoma smo tukaj. To je neverjetno," je Šved priznal, da je precej dvomil, kaj še lahko v karieri doseže Nadal.

icon-expand Rafael Nadal, zmagovalec OP Avstralije 2022 FOTO: AP