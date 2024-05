Množičen pretep tekmovalcev po NASCAR dirki zvezd

Nedeljski večer je v Združenih državah Amerike prinesel NASCAR dirko zvezd, po kateri sta Ricky Stenhouse mlajši in Kyle Busch ob pomoči svojih ekip poskrbela za množičen pretep. Do spora je prišlo že med dirko, ko se je Busch zaletel v Stenhousa, ga izrinil v zaščitno ograjo in ga prisilil, da je po dveh od 200 krogov predčasno zaključil z dirko. Stenhouse je nato parkiral v Buschevi garaži in počakal na njegov prihod. "Vsi se zaletavamo drug v drugega," je uvodoma dejal Busch, Stenhouse pa je bil prepričan, da je Busch to storil namerno, za kar ga je "nagradil" z desnim krošejem.

"Imava pestro zgodovino. Odkar sem se vanj zaletel v Daytoni, govori o meni slabe stvari. Povsem je nadut, ker ve, da ne dirka več tako dobro, kot je včasih. Saj ga razumem," je po tem, ko so se strasti umirile, za medije povedal Stenhouse, ki je dirko končal na zadnjem mestu.

Busch je osvojil osmo mesto, glavno nagrado pa je domov odnesel Joey Logano.