Močan veter odnesel šesto etapo dirke Pariz–Nica

Organizatorji so sprva skušali etapo skrajšati in jo zamakniti, čakali so na izboljšanje vremenskih razmer, pozneje pa so se zaradi varnosti kolesarjev odločili, da etapo odpovejo. "Veter je danes v regiji povzročil več padcev dreves, zato je bila danes odpoved etape neizogibna," so zapisali.

Dirka se bo v soboto nadaljevala s sedmo etapo od Nice proti Col de la Couillole.