Močno deževje moti organizacijo prvega teniškega turnirja po epidemiji

"Malce smo razočarani zaradi odpovedi tega dvoboja, hkrati pa veseli, da se je tenis znova vrnil na veliko sceno," je med drugim dejal direktor turnirja Stephen Amritraj. Na ekshibicijskem turnirju na Floridi sta poleg Danielle Collins in Ajle Tomljanović, sicer hčerke nekdanjega hrvaškega rokometnega reprezentanta Ratka, nastopili še AmeričankiAmanda Anisimova in Alison Riske. Zmagovalka dvoboja Collins - Tomljanović bi se v finalu morala pomeriti z Riskejevo, trenutno 19. igralko na lestvici WTA, pred tem so odigrali še nekaj dvobojev. Teniški turnirji pod okriljem združenj ITF, ATP in WTA so po izbruhu pandemije prekinjeni vse od marca, usoda nadaljnjih turnirjev letos pa bo znana sredi junija.

Teniški turnir za grand slam v Wimbledonu je že odpovedan, odprto prvenstvo Francije v Parizu so prireditelji iz spomladanskega termina prestavili na konec septembra, odprto prvenstvo ZDA pa je zaradi slabe zdravstvene slike v New Yorku še vedno pod velikim vprašajem. Končna odločitev o usodi Flushing Meadowsa bo padla sredi junija.

Edini veliki turnir za grand slam v začetku leta v avstralskem Melbournu se je končal z zmagoslavjem Srba Novaka Đokovića, v ženski konkurenci je slavila v Rusiji rojena Američanka Sofia Kenin.