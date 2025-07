Močno okrepljeni prvaki s Kodeljevega med pripravami tudi proti Kielu

Del priprav bo ekipa opravila v Ljubljani, del v Kranjski Gori. Do prve tekme – ki je uvod v sezono 2025/26 – bo odigrala številne pripravljalne obračune, med drugim s slovenskima prvoligašema, nemškim Kielom, hrvaškim Zagrebom in tekmovala na Šilčevem memorialu. Slednji bo med 21. in 23. avgustom potekal v Ljubljani in Ribnici.

Razpored tekem:

2. avgust: Ljubljana: RD LL Grosist Slovan vs Radovljica

6. avgust : Ljubljana: RD LL Grosist Slovan vs RK SVIŠ

7. avgust: Gradec: RD LL Grosist Slovan vs THW Kiel

15. avgust: Hrvaška: RD LL Grosist Slovan vs RK Zagreb

21.do 23. avgust: Ljubljana in Ribnica: Šilčev memorial

30. avgust: superpokal: RD LL Grosist Slovan vs MRK Krka

Velik evropski izziv

"Igranje v evropskem tekmovanju bo vsekakor izziv, ki se ga v Slovanu veselimo. Mislim, da smo v pretekli sezoni pokazali, da trdo delo, zavzetost, predanost in resnost prinesete veliko. Glede na to, bomo igrali v intenzivnem tempu, bomo morali stopiti v sezono še bolje pripravljeni. Zadovoljen sem, da bomo igrali v EHF Evropski ligi in da bo Ljubljana znova v moškem rokometu lahko videla tudi najboljše igralce na svetu. Že pred žrebom sem razmišljal, koga bi raje imel v skupini v prvem delu tekmovanja, a je to vselej nehvaležno. Naj Ljubljana in Slovenija vidita močne klube in dobre tekme. Seveda z našimi zmagami. Upam, da bo to privabilo tudi gledalce v dvorano," je o prihajajočih evropski izzivih za uradno klubsko spletno stran dejal Uroš Zorman.

Skupina C:

Fraikin BM Granollers (ŠPA)

RD LL Grosist Slovan

Zmagovalec SAH – Skanderborg (DAN) vs Marítimo da Madeira Andebol SAD (POR)

Zmagovalec CS Minaur Baia Mare (ROM) vs Stjarnan (ISL)

Predviden spored:

krog: 14. oktober: RD Slovan – Baia Mare/Stjarnan

krog: 21. oktober: Skanderborg/Madeira Andebol SAD – RD Slovan

krog: 11. november: RD Slovan – Granollers

krog: 18. november: Granollers – RD Slovan>

krog: 25. november: Baia Mare/Stjarnan – RD Slovan

krog: 2. december: RD Slovan – Skanderborg/Madeira Andebol SAD