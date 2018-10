Močno oslabljeni Celjani odhajajo po čudež v Nantes: Accambray še vedno čaka na zeleno luč EHF

V mestu ob Savinji je teh dneh najbolj zaposlen klubski zdravnik Sašo Đurić, ki se je v minulem obdobju ukvarjal s poškodbama Domna Makucain Josipa Šarca. Oba imata težave s kolenom, Makuc bo zavoljo tega izven pogona do januarja prihodnje leto, pri Hrvatu pa še čakajo na podrobne izvide. V tem tednu sta za nov glavobol poskrbela GalMarguč in Matic Grošelj, prvi si je zlomil sredinec na desni roki, drugi pa je utrpel poškodbo zunanjega kolateralnega ligamenta kolena.

Novi celjski strateg Tomaž Ocvirkje po sanjskem uvodu in zmagah nad nemškim Flensburgom in velenjskim Gorenjem konec minulega tedna doživel prvi poraz v madžarskem Szegedu, temu se bržkone ne bo mogel izogniti niti na bližnjem dvoboju v Nantesu. Ekipa iz regije Loire je že vrsto let na vrhu francoskega rokometa, v minuli sezoni pa je zablestela v polnem sijaju in se na zaključnem turnirju lige prvakov v Kölnu prebila v veliki finale, kjer je morala priznati premoč Montpelliera.

Za Ocvirka je oteževalna okoliščina, da najnovejša francoska okrepitev William Accambrayše vedno nima pravice nastopa v ligi prvakov, tako da bo v Nantes popeljal dvanajst igralcev prve ekipe, pridružila pa se jim bosta še dva igralca "celjske pomladi" - Matic Košecter Tadej Kljun. "Trenutna situacija ni prijetna, a je takšna, kakršna je. Vsi tisti, ki so na voljo, bodo morali v Nantesu dati svoj maksimum. Upam, da bodo ti igralci zapolnili nastale vrzeli. Nič drugega nam ne preostane, razmišljati moramo pozitivno," je o kadrovskih težavah pred odhodom v Francijo dejal Ocvirk.

Celjska ekipa je na dosedanjih štirih tekmah skupine B premagala Flensburg, izgubila pa proti danskemu Skjernu, francoskemu PSG in Picku iz Szegeda. Nantes ima po štirih tekmah identično razmerje zmag in porazov, na kolena je položil Skjern, izgubil pa proti Flensburgu, PSG in Picku iz Szegeda. Konec tega tedna bosta na veliko sceno stopila še Riko Ribnica in velenjsko Gorenje, pred njima sta povratni tekmi drugega kroga v evropskem pokalu EHF. Ribniška ekipa bo v soboto na Islandiji branila prednost treh golov s prve tekme proti Selfossu (30:27), velenjska ekipa pa bo dan kasneje tekmo proti poljski Gwardii Opole začela s prednostjo štirih golov (26:22).