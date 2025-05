Močno pomlajena slovenska reprezentanca brez večjih težav ugnala Litvo

OGLAS

Močno spremenjena slovenska izbrana vrsta je na Baltiku dosegla peto kvalifikacijsko zmago in potrdila prvo mesto v skupini 1, ki ji 15. maja, ko bo na sporedu žreb skupin za celinski zaključni turnir med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto v danskem Herningu, norveškem Oslu ter švedskem Malmöju in Kristianstadu, prinaša ugodnejše izhodišče. Selektor Uroš Zorman je po dveh zmagah proti Severni Makedoniji ter po eni proti Estoniji in Litvi spočil večino dolgoletnih nosilcev igre, njegovi varovanci s širšega reprezentančnega seznama - med njimi je bilo le pet igralcev z letošnjega svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem (Aleks Vlah, Domen Makuc, Kristjan Horžen, Staš Slatinek Jovičič in Tadej Kljun) - pa niso imeli večjih težav s tekmeci iz Litve.

Slovenija bo zadnjo kvalifikacijsko tekmo igrala v nedeljo, v Celju se bo ob 18. uri pomerila z Estonijo. Po nepopolnem predzadnjem krogu je na vrhu razpredelnice Slovenija z desetimi točkami, Litva je zbrala šest, Severna Makedonija (tekma manj) dve, Estonija (tekma manj) pa je brez njih. Slovenski rokometaši so od prve do zadnje minute imeli absoluten nadzor nad svojimi predzadnjimi kvalifikacijskimi tekmeci in bili vseskozi v vodstvu, Litovcem skozi celotno tekmo niso pogledali v hrbet. V prvi polovici dvoboja so najbolj prepričljivo predstavo prikazali sredi in v končnici uvodnega polčasa.

V 19. minuti so si po golu Horžena priigrali pet golov prednosti (12:7), še bolj udarno predstavo pa so prikazali tik pred odhodom na veliki odmor. Med 25. in 30. minuto so naredili delni izid 4:1 in povedli z 18:11, ob polčasu pa je njihova prednost znašala šest golov (18:12). V drugi polovici dvoboja se razmerje moči na igrišču ni spremenilo. Škarje in platno so imeli v rokah Zormanovi izbranci, ki so največ vodili za deset golov (28:18, 29:19 in 30:20). V končnici dvoboja so močno popustili, svoje zmage pa v nobenem trenutku niso ogrozili.

V slovenski reprezentanci sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tim Cokan in Tarik Mlivić, ki sta dosegla po šest golov, vratar Miljan Vujović pa je zbral 11 obramb. "Z večjim delom tekme sem zelo zadovoljen. Moji varovanci so do 52. minute igrali po dogovoru in celo nad pričakovanji glede na kratke priprave, zadnjih osem minut pa je bilo zelo slabih, kar sem jim tudi povedal po tekmi. Fantom čestitam za zmago in prvo mesto v skupini. Na nedeljski tekmi proti Estoncem pričakujem dobro, všečno in borbeno tekmo z naše strani," je po zmagi v Vilniusu dejal selektor Zorman. "Litovci niso tako lahki tekmeci, kot se zdi na papirju. Prvih petdeset minut smo odigrali na visoki ravni in si priigrali deset golov prednosti. V končnici dvoboja smo močno popustili, a osvojili načrtovani točki ter si zagotovili prvo mesto v skupini, kar je bil tudi naš cilj," je dodal najboljši igralec tekme Domen Makuc. Kvalifikacije za EP, skupina A, 5. krog, izid tekme:

Litva - Slovenija 28:31 (12:18)